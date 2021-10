El nuevo mensaje nacionalista de Pep Guardiola en la Premier

Deportes

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, opinó que las críticas a los técnicos son mayores en España que en la Premier League porque allí hay una mayor cobertura de radio y televisión.

El técnico español fue preguntado por las quejas de Steve Bruce, exentrenador del Newcastle United, que habló del calvario que pasó en sus últimos dos años en el equipo inglés por las críticas de los aficionados y de la prensa.

“Aquí es más agradable. Es más o menos lo mismo, pero en España es más intenso que en otros países. Hay más radio y más cobertura televisiva. Están más encima. Aquí por ejemplo no veo periodistas cada día en cada entrenamiento”, explicó Guardiola.

Guardiola se solidarizó con el entrenador del Newcastle, pero dejando su perla nacionalista: ““Leí el posteo en Twitter o Instagram de Maximin, su jugador, sobre cómo es Steve Bruce, Esto escribio: “o voy a mentirte, me siento mal porque me trajo a Newcastle, me dejó jugar todos los partidos y siempre me cuidó en todos los aspectos. Incluso si tenía problemas con mis hijos o en cualquier cosa que necesite. Siempre estuvo ahí para mí, siempre me habló y siempre digo lo mismo: el fútbol es bueno pero el verdadero humano se ve fuera de la cancha”.

Guardiola asegró que pensaba igual “Esto es como Steve Bruce es para mí: un caballero excepcional, siempre se preocupó por mí de buena manera cuando vine desde Cataluña, desde otro país. Le deseo lo mejor y le aconsejo que no le preste mucha atención a los comentarios porque él sabe que es una mierda”,

“Quizás esté equivocado, pero creo que más o menos en todos los sitios es igual. Creo que las críticas no dependen tanto de los medios. Especialmente ahora con las redes sociales. Cuando ganas está bien, no pasa nada, cuando pierdes es un fracaso, un desastre”, dijo el técnico español.

“A los entrenadores nos tratan como lo peor de lo peor. Pero es un reflejo de la sociedad actual, de las redes sociales y que todos tengan derecho a decir lo que se les plazca. Tanto Steve Bruce como todos los entrenadores buscamos hacerlo bien por el equipo, por el club, por los fanáticos, por todo, por el trabajo, por uno mismo. Y a veces ganas, a veces pierdes. Nadie merece ser tratado de esa manera”.