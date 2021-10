El mensaje de Cristiano Ronaldo después de su locura ante el Liverpool y de perder por 0-5

Deportes

El Manchester United sufrió una derrota histórica en Old Trafford ante el Liverpool. Un 0-5 que ha hecho que la prensa inglesa haya amanecido con titulares contundentes. Todos hablan de “humillación” de Salah y compañía. El egipcio anotó tres goles y Cristiano Ronaldo se quedó en blanco y cuando el encuentro todavía iba 0-3 pagó su frustración con el joven Curtis Jones.

Se é o Neymar que faz isso... 👀 pic.twitter.com/mFhN9RwG9C — Amantes de Futebol (@amantesdefut) October 24, 2021

La acción fue demasiado fea y ha dado la vuelta al mundo. Los futbolistas del Liverpool se lo reprocharon a CR y le rodearon. Le pudo costar la tarjeta roja, pero se quedó en amarilla. Después de la derrota, la estrella portuguesa puso un mensaje en Instagram, aunque no hacía referencia a la citada jugada. “A veces, el resultado que tenemos no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto es responsabilidad nuestra, sólo nuestra, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos por su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!”. Pide perdón Cristiano a los seguidores del Manchester United, que mediado el segundo tiempo, a centenas, abandonaron Old Trafford para no seguir sufriendo.