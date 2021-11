Joaquín se confiesa en El Hormiguero: “¿Actor porno?”

Deportes

Joaquín ha sido el protagonista de El Hormiguero de Pablo Motos y ha estado, como suele ser habitual, a la altura de las circunstancias. Gracioso, pero también hablando de cosas serias, ha acabado el programa contando los chistes que tan famoso le han hecho. Casi más que el fútbol.

Va a presentar un programa en Antena 3, “El novato”;: “Lo mismo lo peto, que me tengo que ir de España. Va a ser muy divertido, con humor y alegría. Y que se sientan identificados conmigo. Quiero seguir aprendiendo profesiones cuando deje el fútbol”, ha dicho. Pidió a Motos que fuera a su programa: “Y como presentador, me encantaría que mi primer maestro fueras tú, el mejor. Una entrevista me tienes que ofrecer, que he venido aquí un montón de veces”. Ha añadido que habrá tenistas, después de su famoso diálogo con “Hulio” Baptista acerca de lo que sabía de tenis.” Ahora no estoy practicando mucho el tenis porque como jugamos cada tres días tengo menos tiempo libre, pero el revés lo tengo”.

Pero sí que ha hablado de las profesiones que les gustaría haber aprendido: “Bombero sí me gustaría ser, es una profesión maravillosa, se tiene que sentir una adrenalina cuando suena la alarma” y te tienes que vestir en cero coma...”

¿Y actor porno” “Eso creo que no doy la talla”.