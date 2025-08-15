Ni Madrid, ni Atleti, ni Barça: este es el único equipo español que ganó todos los partidos del campeonato

El imparable momento de Lamine Yamal en el Barcelona, el nuevo proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid, la segunda temporada de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid o la continuidad de Nico Williams en el Athletic Club dan emoción a una temporada que hoy da sus primeros pasos.

Un arranque liguero en el que todos buscan sumar de tres en tres y que ha traído a la memoria al único club español que logró vencer en todos y cada uno de los encuentros de una temporada liguera. Un récord histórico que nadie más ha podido igualar en nuestro fútbol.

Los invencibles

A lo largo de la historia del fútbol, varios son los equipos que han conseguido tocar el cielo futbolístico y escribir su nombre con letras de oro. Ya sea por marcar a toda una generación, por hacer un fútbol brillante, por ganar el mayor número de Champions League o contar en su filas con un once de récord. Sin embargo, merecen una mención especial aquellos equipos que se ganaron el sobrenombre de ‘Invencibles’.

El caso más conocido son ‘Los invencibles’ de Wenger. El Arsenal ha ganado 13 Ligas en Inglaterra en toda su historia, pero ninguna como en la temporada 2003/04. Un éxito que sólo había conseguido el Preston North End, allá por 1880, en los albores del balompié. En total: 26 victorias y 12 empates para alzarse con la Premier League.

Sim embargo, esta gesta fue superada por un equipo español que logró vencer un campeonato sin cosechar ninguna derrota. Y no fue el Real Madrid, ni el FC Barcelona ni tan siquiera el Atlético de Madrid, sino el modesto CD Orense. El club gallego ganó todos sus partidos de Liga en la temporada 1967-68, un logro que nadie ha conseguido igualar en el fútbol español.

30 partidos, 30 victorias

El campeonato de Liga Gallego, estaba formado por 16 equipos (el CD Orense inclusive) y este desde un principio, dejaría bien a las claras, cuales iban a ser sus intenciones y objetivos (la Liga, la gloria) y para ello, no tuvo miramientos, ni consideración, por unos rivales a los sometió de forma tiránica, hasta el punto de dejar una marca para la historia y su impronta en la posteridad. Números de aquella gesta: 30 partidos, 30 victorias, 60 puntos, 98 goles a favor, 7 goles en contra y tener en sus filas a Roca el portero menos batido de la Liga y a Carballeda como máximo goleador con 38 goles.

Esta proeza, les sirvió para entrar a formar parte, del exclusivo «Salón de la Fama Deportivo» pues el Consejo Superior de Deportes a través de su Delegado Nacional, Juan Antonio Samaranch (presidente del C.O.I 1980-2001) les haría entrega de una «Medalla de Plata al Mérito Deportivo».

Por aquel entonces la entidad, presidida por Florencio Álvarez, competía en Tercera División en una época donde no existía la actual Segunda B. El equipo, a las órdenes de Fernando Bouso, estaba hecho para ocupar puestos de cabeza pero nadie, ni en el mejor de los sueños, podía imaginar lo que se lograría en aquella campaña. Aquella alineación, que la gente comenzaba a recitar de memoria, estaba formada por Roca, Varela, Astigarraga, Paredes, Angel, Pito, Cortes, Seara, Carballeda, Pataco y Túnez.

Sin embargo, el final no fue tan feliz como parece. A pesar de esta hazaña, el Ourense cayó en el ‘play off’ ante el Elche y no ascendió a Segunda, algo que sí logró la temporada siguiente.

El Club Deportivo Orense fue fundado en 1952 tras la desaparición de la Unión Deportiva Orensana, fundada en 1942. Hasta su desaparición en el año 2014, el C.D. Orense disputaba sus partidos como local en el Estadio Municipal de O Couto, inaugurado en 1949. El mismo año que ponía fin a su existencia, varios aficionados del club fundan la Unión Deportiva Ourense para suceder al equipo extinto. Actualmente juega en Primera Federación.