Por mucha calidad que tenga en la plantilla, el Atlético de Simeone sólo se siente en Disneylandia cuando cede el balón a su rival y busca la contra siendo vertical. La prueba de ello es que los mejores partidos de esta temporada fueron contra Betis, Villarreal o Barcelona que proponen ese tipo de juego. A pesar de necesitar imperiosamente la victoria en el derbi para no tirar la Liga antes del parón navideño, los actuales campeones salieron en el Santiago Bernabéu con el plan clásico del entrenador argentino. Ninguna sorpresa. La presencia en el once inicial de Correa en detrimento de Lemar fue una declaración clara de intenciones. No le fue mal al equipo rojiblanco en los primeros minutos hasta que un error de Koke en la salida del balón, esperpénticamente defendido por una zaga que aún no se entera dónde está, fue penalizado por el líder para ponerse en ventaja.

Desde ese momento, los de Ancelotti no necesitaban hacer mucho más y los colchoneros simplemente no supieron hacerlo. Cuando no estás acostumbrado a jugar como un campeón es muy difícil hacerlo en esas circunstancias. En el descanso tocaba mover el árbol a la desesperada. La oportunidad para cambiar las cosas llegaba con la entrada de Lemar y Joao Félix. El equipo lo notó en ataque, pero el Madrid a esas alturas de partido ya estaba jugando a placer. Las dos incorporaciones dieron un aire más ofensivo al equipo, pero los blancos tenían el choque exactamente dónde querían.

Jugaban con la presión del Atlético y sin un gran desgaste físico esperaban su oportunidad para sentenciar el partido. Y llegó en el cuarto de hora del segundo tiempo. No hubo más.

Con el partido acabado y la lucha por el título ya finiquitada, el Atlético debería reflexionar sobre qué se conforma con ser. Si realmente quiere ser ambicioso y no conformarse con lo que tiene. Antes de acabar la primera vuelta del campeonato ha regalado la Liga. Tal cual. Está desperdiciando la plantilla más talentosa de la historia del club. También deberían reflexionar los clubes en general sobre el excesivo protagonismo que los supuestos jueces del juego tienen en los partidos. Su exagerada influencia no se puede soportar.