La Premier League se pone de pie 27 años después

En plena pandemia por el covid-19 y cuando la ola de contagios por la variante Ómicron está descontrolada, el Gobierno británico, que preside Boris Johnson, ha autorizado la puesta en marcha de una prueba piloto para recuperar el fútbol de pie en los estadios de la Premier League y de la Championship, la segunda división.

La prohibición de que los aficionados estén de pie en las gradas de los estadios está en vigor desde 1994 y las autoridades la impusieron, basándose en el Informe Taylor, como consecuencia de la tragedia de Hillsborough, en la que 96 seguidores del Liverpool murieron en 1989 aplastados contra las vallas durante una avalancha. En 2021 falleció otro aficionado como consecuencia de las heridas sufridas 32 años antes, según determinó un forense, con lo que el número de víctimas se elevó a 97. Esta prohibición afecta a los equipos de la Premier League y Championship, y a cualquier club que haya estado en una de esas divisiones durante tres o más temporadas desde 1994-95, además del Estadio de Wembley y el Principality, antes conocido como Millennium de Cardiff.

El Gobierno británico cree que ha llegado el momento de terminar con esa medida y como paso previo ha autorizado a cinco clubes a que lleven a cabo una prueba piloto desde el 1 de enero de 2022 y hasta el final de temporada. La Autoridad de Seguridad en los Estadios Deportivos (SGSA) ha permitido a Manchester United, Manchester City, Tottenham y Chelsea, de la Premier League, y Cardiff, de la Championship, que habiliten zonas en las gradas de sus estadios para que los aficionados puedan ver los partidos de pie de forma segura.

Si los brotes por covid-19 que está sufriendo la Premier no lo impiden, el Chelsea-Liverpool, programado para el domingo 2 de enero a las 17:30 en Stamford Bridge, será el primer partido en el que parte de los seguidores podrán verlo de pie.

“Ha llegado el momento de probar adecuadamente las zonas seguras de pie en la Premier League y en la Championship antes de tomar una decisión sobre su implantación generalizada. La seguridad es absolutamente primordial y la SGSA está trabajando de la mano de los clubes en este sentido. Los aficionados se merecen diferentes opciones para disfrutar de un partido en directo y seguiré con interés el progreso de estas pruebas”, declaró Nigel Huddleston, ministro de deportes del Reino Unido. Estas pruebas serán supervisadas por la firma independiente CFE Research y sus conclusiones serán trasladadas al gobierno para que decida si implanta esta medida en todos los estadios a partir de la temporada 2022-23. El Liverpool está realizando su propia prueba independiente, aunque no permite que los aficionados estén de pie durante todo el encuentro, solo lo autoriza en determinados momentos.

La nueva zona para ver el fútbol de pie de forma segura en Old Trafford, estadio del Manchester United. FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

Los clubes han tenido que cumplir cinco requisitos para ser autorizados a tener secciones seguras, como se denominan, donde el público pueda estar de pie: disponer de asientos con barreras / barreras independientes, que deben estar tanto en la sección local como en la visitante; los aficionados deben poder sentarse o estar de pie en la zona autorizada; los asientos no pueden estar bloqueados en la posición arriba o abajo y debe haber un asiento / espacio por persona; las zonas autorizadas para estar de pie no deben afectar a la visión de otros aficionados, incluidos los discapacitados; debe haber un código de conducta para los aficionados en la zona autorizada para estar de pie.

Mientras la Asociación de Aficionados de Fútbol (FSA) se felicita por esta medida, que considera “una victoria para la gente común, con trabajos comunes, que se negó a aceptar el argumento del Informe Taylor de que no se podía estar de pie de forma segura”, el jefe de Policía de Cheshire, Mark Roberts, entiende que es “precipitada”. “Mi preocupación es que se produzca un exceso de migración a esa zona, porque es atractiva para algunos aficionados. Se pueden producir problemas de hacinamiento”, declaró Roberts a The Times.

Margaret Aspinall, cuyo hijo James murió en Hillsborough, se muestra prudente: “La seguridad es primordial y espero que se hayan aprendido lecciones. Los aficionados no serán tratados, y no se los trata ahora, como lo fueron en las décadas de 1970 y 1980, como ganado. Tenemos que tomar esto con calma, no hay una solución rápida y tenemos que asegurarnos de que será seguro y ver cómo progresa”.