Sergio Ramos no se olvida del Real Madrid: “El gol de mi vida”

Sergio Ramos lleva algo más de seis meses en París y vive su mejor momento en la capital francesa. Recuperado de la lesión que retrasó su debut con el París Saint-Germain hasta finales de noviembre, el central está ya a disposición de su entrenador, Mauricio Pochettino, y concedió una entrevista a los medios del club en la que habló de su equipo, del Sevilla, del Real Madrid, de lo que significa para él España y la Selección. Ramos dejó claras sus intenciones respecto al equipo nacional, en lo que pareció ser un mensaje para el seleccionador, Luis Enrique.

“La bandera de nuestro país, España, es algo con lo que me siento muy identificado. Me considero muy patriota y orgulloso siempre de representar a mi país cuando he tenido la oportunidad de jugar Copa del Mundo, Eurocopas y otros partidos”, comenzó expresando Sergio Ramos en la entrevista.

Ramos es el futbolista con más internacionalidades en la historia de España (180) y espera que esa cifra aumente: “”Mis mejores recuerdos con la Selección son de cuando fuimos campeones. Para mí es un orgullo tremendo representar a mi país. Vestir la camiseta de España con mi escudo, con mi número y poder ser capitán para mí es una satisfacción personal muy grande y ojalá lo pueda seguir haciendo durante muchos años para seguir sumando partidos y poner el listón también muy alto”.

El defensa del PSG jugó su último partido con España el 31 de marzo de 2021. Disputó cuatro minutos contra Kosovo, en un encuentro de clasificación para el Mundial de Catar. Ramos no fue convocado por Luis Enrique para la última Eurocopa.

El central expresó su orgullo por los triunfos en las Eurocopas de 2008 y 2012 y en el Mundial de 2010: “Me siento orgulloso, porque es algo irrepetible. Es algo que va a ser muy difícil de igualar. Ganar tres campeonatos consecutivos. Es un reflejo del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación de una generación única, que ojalá podamos volver a repetir, aunque será muy difícil, muy complicado. La Copa del Mundo es algo que cuando la logras dices llegué arriba del todo, ya no hay más que ganar después de una Copa del Mundo”.

Recordó sus años en el primer equipo del Sevilla, “junto a Jesús Navas y Antonio Puerta”. “Teníamos una relación extraordinaria, única y es una etapa maravillosa que tengo guardada de una manera especial. El Sevilla es un sentimiento que siempre llevaré dentro. Siempre recordaré mis primeros años en el Sevilla, porque la ilusión que yo tenía era jugar en el mejor equipo de la ciudad. El momento de mi debut en el campo del Deportivo, con 17 años, está grabado en mi corazón y siempre estaré agradecido al entrenador, Joaquín Caparrós”, aseguró.

De sus 16 temporadas en el Real Madrid se queda con el gol contra el Atlético de Madrid en la final de la Liga de Campeones ganada en Lisboa en 2014: “He vivido momentos inolvidables, como Lisboa, en la final contra el Atlético de Madrid, con un gol mío en el último minuto, cuando ya prácticamente la esperanza estaba perdida. Y todas las Champions que hemos ganado consecutivas son un recuerdo único. Recuerdo el primer partido, el primer gol con el Real Madrid contra Olympiacos. Son momentos muy emotivos, pero si me tuviese que quedar con uno me quedaría con el gol de Lisboa, que hizo ir a la prórroga y poder ganar mi primera Champions. Será el gol de mi vida”.

Ahora afronta un nuevo reto en el PSG, con el que espera gana la Liga de Campeones: “Mi llegada a París fue ilusionante, fue un momento muy emotivo, difícil también, porque fueron muchos años en el Real Madrid, pero con muchísimas ambiciones, muchísimos sueños que lograr, con un proyecto deportivo único. Vengo a intentar ayudar al equipo para poder ganar la Champions”.

“El PSG es el equipo a batir por el proyecto deportivo que tiene, por todos los jugadores que hemos venido. Ahora toca demostrarlo, rendir en el campo y vamos a intentar ganar todos los títulos. El PSG tiene un proyecto deportivo único y todos los jugadores quieren venir”, añadió.

En París, Ramos no tiene otro objetivo que seguir sumando títulos: “He ganado mucho en mi carrera, pero sigo teniendo la misma ambición, la misma ilusión de querer seguir ganando y de querer seguir sumando títulos a mi palmarés”.