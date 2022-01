El futbolista Mason Greennwood investigado por dar una paliza y abusar sexualmente de su novia

Mason Greenwood se ha visto envuelto en un gran escándalo después de que su novia, Harriet Robson, publicara en su perfil de Instagram varias fotografías con lesiones graves que, según escribió, le causó el jugador del Manchester United. Incluso subió un audio como presunta prueba de que la obligó a mantener relaciones sexuales con él.

“Esto es lo que me hace...”

La joven influencer subió una alarmante serie de fotos, videos y audios a su historia de Instagram, incluido uno de sus labios que sangraba mucho y varios moratones en la cara, el cuerpo y los muslos. Uno de los vídeos más impactantes muestra la sangre fluyendo de su boca con una leyenda en la que se puede leer: “Para todos los que quieran saber qué me hace realmente Mason Greenwood”. También se subió un archivo de audio a su historia que detallaba una escena gráfica que involucraba una voz femenina en comunicación con una voz masculina para demostrar que la forzó a tener relaciones sexuales.

La terrible imagen publicada por la novia de Mason Greenwood FOTO: Instagram La Razon

Las publicaciones fueron eliminadas poco después de la cuenta de Instagram de Harriet pero no evitó el sonoro escándalo que ha provocado en la Premier y, por supuesto en su club. El United no tardó en emitir un comunicado: “Estamos al tanto de las imágenes y acusaciones que circulan en las redes sociales. No haremos más comentarios hasta que se hayan establecido los hechos. El Manchester United no aprueba la violencia de ningún tipo”.

La Policía también confirmó a The Mirror que está al tanto de las imágenes y videos que circulan en las redes sociales. “Se están realizando investigaciones para establecer las circunstancias completas”, afirma un portavoz.

Greenwood es una estrella prometedora para el United, donde se ganó la aprobación de la leyenda del club Sir Alex Ferguson, quien lo consideraba uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo.

La noticia llega un año después de que el delantero protagonizase uno de los últimos escándalos de la selección inglesa junto a Foden, invitando a unas chicas a su habitación de hotel durante la concentración. El seleccionador inglés, Gareth Southgate, los expulsó de la concentración, por lo que viajaron de regreso a Inglaterra en lugar de hacerlo a Dinamarca para disputar el segundo encuentro de la Liga de Naciones.