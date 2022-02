La imagen de Cristiano que alarma a la Premier

Cristiano Ronaldo no puede más. El delantero portugués vive una situación límite en el Manchester United, la peor en cifras goleadoras desde 2010. No acaba de adaptarse en su regreso a la Premier y el hastío es tal que hace unos días desde Inglaterra ya apuntaban que planea su marcha.

Según adelantó DailyStar Cristiano Ronaldo ha planeado una reunión con su agente para debatir su futuro fuera del Manchester United. Ronaldo está desilusionado en Old Trafford y quiere reunirse con Jorge Mendes para barajar la opciones de cara al final de tenporada. El portugués se reunirá cara a cara con Mendes cuando regrese a Portugal en marzo para el decisivo partido de clasificación para la Copa Mundial de su selección nacional con Turquía.

El portugués sigue desquiciado y ayer volvió a dar muestras de ello. El Manchester United no pudo sumar de a tres en una nueva jornada de la Premier League al empatar 1-1 contra el Southampton. El conjunto de Ralf Rangnick no pasó de la igualdad en un duelo en el que Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista, pero no por su aporte dentro de los 90 minutos que participó.

El luso volvió a quedarse con las manos vacías al no poder marcar y suma el sexto partido de manera consecutiva sin hacerlo, algo que no le sucedía desde hacía 13 años. Sin embargo el portugués se colocó en el centro de la polémica no por su sequía goleadora sino por un polémico vídeo que rápidamente se volvió viral.

“¿Ronaldo acaba de escupir a su propio compañero de equipo?”, preguntó un usuario en su cuenta de Twitter junto a las imágenes en cuestión.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo escupe a su compañero de equipo tras empatar con el #Southampton de la Premier League #MUNSOU.

En el video se pudo ver la acción en la que, al terminar el encuentro, Cristiano Ronaldo pasó cerca de su compañero Anthony Elanga y lanzó un escupitajo que al parecer impactó en la espalda del sueco. “Estoy seguro de que la FA ha visto a Ronaldo escupirle a Elanga”, escribió otro usuario junto a las imágenes.

Si bien en las repeticiones pareciera que el salivazo golpeó a Elanga, el episodio podría tratarse de un engaño visual, ya que el joven de 19 años no tuvo reacción alguna. La prensa inglesa planteó la misma incógnita y el debate en Internet no se hizo esperar.

“El ángulo hace que sea difícil determinar exactamente si Ronaldo escupió a su compañero de equipo o no”, consideró el periódico británico SportBible. “Espero que sea solo el ángulo de la cámara y Ronaldo no haya escupido sobre Elanga”, dijo un usuario, “Mira, claramente Ronaldo está más lejos que Elanga, no lo escupió”, aseguró otro.

Pero, al margen de la polémica, lo que está claro es que el portugués no es feliz. De hecho otro de los vídeos que se ha vuelto viral muestra al portugués cabizbajo, desganado, al borde de la lágrima y todo porque ni el Manchester United ni él mismo se encuentran en el campo.

Nunca caminarás solo. Nunca jamás siempre estaremos a tu lado.



Estuve cuando triunfaste y ahora estoy más contigo en las buenas y más en las malas.

Además el crack está en guerra con el técnico, Ralf Rangnick, que tampoco cuenta con el respaldo del resto de la plantilla. CR7 considera que el entrenador no tiene nivel para dirigir al United y critica su métodos, mientras el alemán carga contra el portugués por su bajo rendimiento y el exige que marque más.

Un cúmulo de circunstancias que hacen que muchos vean al portugués fuera de la Premier la próxima temporada.