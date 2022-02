El vídeo con el que Conte se mofa cruelmente de Guardiola: “¿Contragolpes? Tal vez no...”

El Manchester City y el Tottenham protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la Premier League, en el que los ‘spurs’ vencieron por 2-3 a su rival gracias a una gran actuación de Harry Kane, autor de un doblete. Un tropiezo que reduce a seis puntos la distancia en la tabla y reabre la lucha por el campeonato.

Los ‘Spurs’ siguen lejos de los puestos de cabeza de la Premier League, pero contribuyeron a reducir la ventaja del líder, el Manchester City, respecto al Liverpool. Los de Jürgen Klopp son segundos ahora a solo seis puntos y con un partido menos.

“Jugaron de la manera que esperaba que jugaran. Fueron buenos en la preparación y crearon mucho espacio para correr en el contraataque, pero en general nos las arreglamos bien y jugamos un buen partido”. Así analizaba Pep Guardiola la derrota ante el Tottenham este pasado fin de semana.

Un vídeo esclarecedor

Estas palabras no sentaron muy bien al entrenador italiano Antonio Conte que no dudó en lanzar un duro zasca al catalán, vía Instagram. El míster del Tottenham ha publicado un mensaje, acompañado de los vídeos de los tres goles de su equipo ante los citizens, en el que dice lo siguiente: “¿¡¿Contraataques?!? Tal vez no...”. El vídeo deja en evidencia la tesis de Guardiola y muestra que todos los goles vienen de jugadas iniciadas por el Tottenham y no son fruto de una contra.

El conjunto del español Pep Guardiola no pudo evitar su tercer revés en la competición inglesa. Llevaba quince partidos sin perder. Catorce triunfos y un empate. No caía desde que fue superado por el Crystal Palace el 30 de octubre. Pero perdió ante el cuadro del italiano Antonio Conte en un choque lleno de alternativas, con un final frenético que cayó del lado londinense.

El tropiezo ‘citizen’ alienta al Liverpool. El cuadro del germano Jurgen Klopp, segundo, tiene seis puntos y un partido menos que el equipo de Pep Guardiola. Todo está abierto aún. Los reds, que ganaron al Norwich antes, se meten de lleno en la puja.