La drástica decisión de la Premier con los futbolistas radicados en Ucrania y Rusia

El estallido de la guerra en Ucrania cambió por completo el escenario en el país y también el deporte, donde las consecuencias tanto para ucranianos como para rusos han sido demoledoras. Con el futbol parado por la invasión, algunos jugadores optaron por huir y otros cogieron las armas. En Rusia, con los equipos apartados de las competiciones internacionales, la situación tampoco es fácil para los futbolistas que ve truncada su progresión esta temporada. Semanas después del inicio del conflicto, los organismos internacionales del deporte han unido fuerzas para dar una salida a todos los afectados del mundo del fútbol tanto en Rusia como en Ucrania.

La FIFA ha realizado hasta dos modificaciones en su reglamento para que cualquier jugador con contrato en ambos países pueda firmar con otro equipo hasta final de temporada. Sin penalizaciones ni castigo posible. Cualquier jugador tiene vía libre, siempre y cuando la situación bélica se lo permita, para continuar jugando al fútbol en otro equipo hasta final de temporada. Una medida que nos respaldan todas la ligas europeas.

A diferencia de la Ligue 1, la LaLiga y la UEFA para las copas de Europa, que han seguido las recomendaciones de la FIFA, la Premier League no permitirá que los clubes ingleses fichen jugadores radicados en Ucrania y Rusia.

A pesar de los rumores, Tetê, el extremo brasileño del Shakhtar Donetsk, no irá al Liverpool. La Premier League ha decidido no permitir que los clubes ingleses fichen jugadores de Ucrania o Rusia antes del final de la temporada, según revela The Times. No obstante, la FIFA ha dado luz verde para abrir de forma excepcional la ventana de fichajes europea a estos futbolistas afectados más o menos directamente por la invasión militar rusa en Ucrania. Pero el organismo inglés consideró que esta medida podría perjudicar la integridad deportiva de su competición.

España si ha dado luz verde a los clubes

La Premier League se alinea así con la Serie A y la Bundesliga, que también se han negado a abrir el mercado de transferencias a los jugadores en cuestión. Por otro lado, la Liga de Fútbol francesa (LFP) ha optado por permitir que los clubes de la Ligue 1 y la Ligue 2 registren un fichaje temporal máximo antes del 7 de abril. LaLiga, en España, también ha dado su acuerdo a los clubes españoles.

La UEFA también ha adaptado su reglamento a la directiva de la FIFA. Los clubes que aún participen en la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Conferencia de la Liga Europa pueden inscribir a dos jugadores de Ucrania o Rusia al final de la temporada.

De acuerdo con las disposiciones de la FIFA, los jugadores extranjeros que juegan en Rusia, prohibidos en el deporte mundial y privados de competencias internacionales, tienen “derecho a suspender unilateralmente su contrato de trabajo” hasta el 30 de junio de 2022. En cuanto a los jugadores con sede en Ucrania, su contrato se suspende automáticamente. Se les permite unirse temporalmente a otro club. Pero esto afecta principalmente a los extranjeros, ya que los ciudadanos ucranianos están sujetos a la movilización general declarada en el país, que exige que los hombres de 18 a 60 años permanezcan a disposición del ejército.