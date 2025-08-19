La AEMET avisa: bajan las temperaturas este martes, pero el calor persiste en estas zonas de España

La Península y Baleares seguirán bajo la influencia de una vaguada que canaliza aire atlántico más fresco, consolidando el alivio térmico iniciado días atrás. La bajada de temperaturas será notable en los tercios sudeste y este peninsulares, aunque el calor seguirá apretando en sectores del área mediterránea peninsular, Baleares y Canarias.

Nubes y lluvias en el norte; tormentas por la tarde en el noreste

El día se presenta nuboso o cubierto en el norte de Galicia y el Cantábrico, con lluvias débiles, más abundantes y persistentes en el Cantábrico oriental. No faltarán bancos de niebla a primera y última hora. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o con nubes medias y altas.

A partir de la tarde crecerá nubosidad de evolución en los tercios norte y este, especialmente en el nordeste, donde serán probables chubascos y tormentas en zonas de montaña y áreas cercanas —sin descartar Baleares— que podrán ser localmente fuertes en Pirineos, Ibérica oriental y zonas intermedias. En Canarias, continuará el tiempo estable, con poco nuboso o despejado en general, intervalos en los nortes y posible evolución diurna en las islas de mayor relieve. Podría darse polvo en suspensión en el tercio oriental peninsular y Baleares.

Termómetros a la baja… con focos de calor persistente

Las máximas descenderán de forma prácticamente generalizada, con pocos cambios en el Cantábrico y un descenso notable en los tercios sudeste y este. Aun así, se superarán los 35 grados en el Guadalquivir, depresiones del sudeste y en puntos del nordeste y de ambos archipiélagos. Las mínimas bajarán en general —menos en Cantábrico y archipiélagos—, pero no se bajará de 20 grados en el tercio sudeste, depresiones del nordeste, área mediterránea y Canarias, con 25 en litorales mediterráneos y puntos de Canarias.

En el apartado del viento, en Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes. En la Península y Baleares, vientos flojos en general, reforzándose por la tarde: componente este en el Mediterráneo oriental, oeste en la vertiente atlántica, poniente en Estrecho y Alborán, norte y noroeste en Galicia, Cantábrico y alto Ebro, y variable en el resto.

En defintiva, el martes de ambiente más fresco en buena parte del país, lluvias en el norte, tormentas vespertinas en el noreste y calor todavía intenso en áreas mediterráneas y archipiélagos, con picos por encima de 35 °C.