Alcaraz - Sinner, en directo hoy: marcador y resultado en vivo, final ATP Masters 1.000 Cincinnati 2025

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a encontrarse en una final que promete emociones fuertes, esta vez en el Masters 1000 de Cincinnati 2025. El murciano llega con el deseo de conquistar por primera vez este torneo, un objetivo que ya acarició en 2023 cuando cayó en la final ante Novak Djokovic.

Ahora se mide al italiano, con quien mantiene una de las rivalidades más apasionantes del tenis actual y que, además, defiende la corona en Ohio.

El camino de Alcaraz hasta esta instancia ha estado marcado por solidez y también por momentos de sufrimiento. Tras imponerse a Damir Dzumhur en su debut, superó a Hamad Medjedovic y a Luca Nardi con autoridad.

El partido más exigente lo tuvo en cuartos frente a Andrey Rublev, donde tuvo que apretar los dientes para salir vencedor en tres mangas. En semifinales se deshizo de Alexander Zverev, mostrando un nivel más cercano al que lo ha llevado a lo más alto del circuito.

La historia reciente entre Alcaraz y Sinner es la de dos jóvenes que parecen condenados a cruzarse una y otra vez en grandes escenarios. Se han enfrentado ya trece veces, con un balance favorable al español. De sus últimos cuatro duelos, todos en finales, tres se los llevó el murciano (en Beijing, Roma y Roland Garros) y uno fue para el italiano, nada menos que en Wimbledon este verano.

Carlos Alcaraz of Spain in action against Alexander Zverev of Germany during the semi-final round of the Cincinnati Open tennis tournament in Mason, Ohio, USA, 16 August 2025. (Tenis, Alemania, España) MARK LYONS EFE/EPA

Esa victoria en la hierba londinense supuso un golpe duro para Alcaraz, que ahora busca revancha en Cincinnati, en un partido que podría ser el prólogo de lo que ambos ofrezcan en el US Open.

El de El Palmar llega a esta cita tras una temporada en la que ha sumado títulos de prestigio como Montecarlo, Roma, Queen’s o Roland Garros, aunque también acumula derrotas dolorosas en el Open de Australia, el Conde de Godó o la final de Wimbledon.

La irregularidad en algunos tramos del año no le ha impedido seguir sumando éxitos y mantenerse entre los grandes favoritos a cada torneo que disputa.

Más allá del resultado, esta final vuelve a poner en primer plano una rivalidad que está marcando una época. Alcaraz y Sinner no solo se disputan un título importante, también buscan reafirmar su estatus en la antesala del último Grand Slam del año.

Ohio se prepara para una batalla que, gane quien gane, será recordada como un nuevo capítulo de una rivalidad que engrandece el tenis.