Alcaraz - Sinner, en directo hoy: marcador y resultado en vivo, final ATP Masters 1.000 Cincinnati 2025
Su rivalidad tiene un nuevo capítulo con la cuarta final entre ambos en esta temporada
Alcaraz se mide en la final al italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón en Cincinnati. La rivalidad entre el español y el italiano se ha convertido en un clásico del tenis en los últimos tiempos.
Ambos han demostrado a lo largo del torneo de Ohio que son los tenistas más en forma del circuito ATP. Alcaraz llega a esta final de Masters 1000 tras derrotar a Damir Dzumhur (6-1, 2-6, 6-3); Hamad Medjedovic (6-4, 6-4); Luca Nardi (6-1, 6-4); Andrey Rublev (6-4, 3-6, 7-5) y Alexander Zverev (6-4, 6-3).
El camino de Sinner ha sido espectacular al no ceder ni un solo set: Daniel Galán (6-1, 6-1); Gabriel Diallo (6-2, 7-6(8)); Adrian Mannarino (6-4, 7-6(4)); Félix Auger-Aliassime (6-0, 6-2) y Terence Atmane (7-6(4), 6-2).
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, en directo hoy: final ATP Masters 1.000 Cincinnati 2025, en vivo online
Las cuentas para el número 1
En los partidos entre Sinner y Alcaraz ya no solo se juega el torneo de turno en el que se vean las caras. Hay otro objetivo mucho más ambicioso: el primer puesto del ranking mundial. De momento, Sinner es el número 1 de la ATP, mientras que el murciano le sigue cada vez más de cerca. De momento, Alcaraz depende de sí mismo para lograr el trono, aunque para ello deberá derrotar al italiano allí donde se lo encuentre. Eso sí: Sinner tiene que revalidar el título en la mayoría de torneos que quedan de aquí a finales de año, ya que defiende todos los puntos. Así pues, esta noche Alcaraz puede dar un buen paso hacia el número 1 del mundo.
Previa de la final del ATP Masters 1.000 de Cincinnati 2025: Alcaraz - Sinner
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a encontrarse en una final que promete emociones fuertes, esta vez en el Masters 1000 de Cincinnati 2025. El murciano llega con el deseo de conquistar por primera vez este torneo, un objetivo que ya acarició en 2023 cuando cayó en la final ante Novak Djokovic.
Ahora se mide al italiano, con quien mantiene una de las rivalidades más apasionantes del tenis actual y que, además, defiende la corona en Ohio.
El camino de Alcaraz hasta esta instancia ha estado marcado por solidez y también por momentos de sufrimiento. Tras imponerse a Damir Dzumhur en su debut, superó a Hamad Medjedovic y a Luca Nardi con autoridad.
El partido más exigente lo tuvo en cuartos frente a Andrey Rublev, donde tuvo que apretar los dientes para salir vencedor en tres mangas. En semifinales se deshizo de Alexander Zverev, mostrando un nivel más cercano al que lo ha llevado a lo más alto del circuito.
La historia reciente entre Alcaraz y Sinner es la de dos jóvenes que parecen condenados a cruzarse una y otra vez en grandes escenarios. Se han enfrentado ya trece veces, con un balance favorable al español. De sus últimos cuatro duelos, todos en finales, tres se los llevó el murciano (en Beijing, Roma y Roland Garros) y uno fue para el italiano, nada menos que en Wimbledon este verano.
Esa victoria en la hierba londinense supuso un golpe duro para Alcaraz, que ahora busca revancha en Cincinnati, en un partido que podría ser el prólogo de lo que ambos ofrezcan en el US Open.
El de El Palmar llega a esta cita tras una temporada en la que ha sumado títulos de prestigio como Montecarlo, Roma, Queen’s o Roland Garros, aunque también acumula derrotas dolorosas en el Open de Australia, el Conde de Godó o la final de Wimbledon.
La irregularidad en algunos tramos del año no le ha impedido seguir sumando éxitos y mantenerse entre los grandes favoritos a cada torneo que disputa.
Más allá del resultado, esta final vuelve a poner en primer plano una rivalidad que está marcando una época. Alcaraz y Sinner no solo se disputan un título importante, también buscan reafirmar su estatus en la antesala del último Grand Slam del año.
Ohio se prepara para una batalla que, gane quien gane, será recordada como un nuevo capítulo de una rivalidad que engrandece el tenis.
