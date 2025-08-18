Así queda el ranking ATP tras el Masters 1.000 de Cincinnati: Alcaraz tiene a tiro el número uno en el US Open

Se acabó el Masters 1.000 de Cincinnati, último torneo antes del US Open, y Carlos Alcaraz se tomó la revancha de los sucedido en Wimbledon, como Sinner había hecho en la hierba del All England Club después de la histórica final de Rolanf Garros.

No fue como hubiera querido, por la retirada del italiano, afectado por problemas físicos y sin poder competir: no sumó ni un juego y con 5-0 dijo adiós. Es el vigesimosegundo título para el español, el sexto en 2025 y el octavo de categoría Masters 1.000. El murciano sigue mandando en los duelos directos con su gran rival, 9-5.

Además, la lucha por el número uno está más viva que nunca desde el último año. Jannik llegó a la cima del tenis el 10 de junio de 2024 y se ha mantenido ahí sin discusión, pero ahora le llega una época en la que tiene que defender muchos puntos, por los grandes resultados que tuvo el curso pasado en estos últimos meses. En el US Open, por primera vez, podría ceder la corona.

La lucha por el número uno entre Alcaraz y Sinner, más viva que nunca

La situación es la siguiente: Sinner pierde 1.200 puntos del año pasado (1.000 por el título de Cincinnati y 200 de Toronto, que también le caducan el 18 de agosto) y suma los 650 de esta campaña por haber sido finalista. Se queda con 11.480 puntos. Por su parte, Carlos apenas defendía nada y al ser campeón, le corresponden 1.000 por lo que avanza hasta los 9.590. Eso es a día de hoy, pero la puntuación “real” es que Sinner tiene 2.000 puntos menos (cuando pierda los del triunfo en el US Open de 2024, que será al acabar la edición de este año) y Carlos, 50 (fue eliminado en segunda ronda por Van de Zandschulp).

Por tanto, el pelirrojo de San Cándido parte con 9.480, por los 9.540 del chico de El Palmar. El US Open reparte estos puntos: 2.000 al campeón, 1.300 finalista, 800 semifinales, 400 cuartos, 200 octavos, 100 tercera ronda, 50 segunda ronda y 10 primera ronda. Por tanto, sin dar muchas vueltas, Alcaraz regresaría al número uno del mundo si llega más lejos que Sinner en Nueva York o, haga lo que haga él, si el italiano no alcanza la tercera ronda.

US Open 2025, próxima parada

Justamente en este torneo, en 2022, Carlos se sentó en el trono de la ATP, convirtiéndose en el tenista más joven de la historia en el cuadro masculino, con 19 años, 4 meses y 7 días. No ha vuelto a la final en la Arthur Ashe: en 2023 fue semifinalista y le derrotó un inspiradísimo Medvedev; y en 2024 tuvo el citado tropezón con Van de Zandschulp, en una época complicada para él a nivel psicológico, pues la derrota en la final de los Juegos Olímpicos de París le afectó de más.

En el US Open volverá a la competición Novak Djokovic. Después de haber sido superado con claridad en las semifinales de Roland Garros y de Wimbledon por Jannik Sinner, sigue persiguiendo su vigesimoquinto Grand Slam. Lo hará sin haber jugado un torneo previo y como número siete del mundo.

Así está el top 10 del ranking ATP 2025

1. Jannik Sinner (Italia): 11.480 puntos

2. Carlos Alcaraz (España): 9.590

3. Alexander Zverev (Alemania): 6.180

4. Taylor Fritz (EE UU): 5.575

5. Jack Draper (Gran Bretaña): 4.440

6. Ben Shelton (Estados Unidos): 4.270

7. Novak Djokovic (Serbia): 4.130

8. Alex de Miñaur (Australia): 3.545

9. Lorenzo Musetti (Italia): 3.195

10. Karen Khachanov (Rusia): 3.190