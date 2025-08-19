Beatrice Borromeo: poder, fortuna y la elegancia de una princesa periodista

Beatrice Borromeo sopla 40 velas en uno de los momentos más plenos de su vida. La esposa de Pierre Casiraghi, nuera de Carolina de Mónaco y embajadora de Dior, atraviesa una etapa luminosa: espera a su tercer hijo, el primero de la pareja que será una niña, una noticia que ha llenado de alegría tanto a su familia como al Principado.

Nacida en San Candido, en el norte de Italia, el 18 de agosto de 1985, Beatrice pertenece a una de las sagas aristocráticas más antiguas del país: los Borromeo, ligados durante siglos al Lago Maggiore y a las islas que llevan su nombre. Por parte materna desciende de los Marzotto, poderosos industriales de la moda que hicieron historia en el textil italiano. En ese cruce de linajes brilló pronto una voluntad propia: estudió Derecho en la Universidad Bocconi y más tarde periodismo en Columbia, en Nueva York.

Compromiso y cultura

Esa inquietud la llevó a escribir, filmar y dirigir, con especial atención a temas sociales y políticos. Sus documentales, entre ellos «Mamma Mafia» o «Lady ’Ndrangheta», exploraron las sombras de la criminalidad italiana a través de la mirada femenina. En 2023 presentó su proyecto más ambicioso, «Il Principe», una docuserie de Netflix que reabrió el caso del príncipe Víctor Manuel de Saboya y la muerte del joven Dirk Hamer en Córcega en 1978. La obra, profundamente personal –la madre de Beatrice era amiga de la hermana de la víctima–, evidenció su valentía periodística y desató una nueva ola de debate en Italia.

Pero más allá de la periodista incisiva, Borromeo encarna el papel de musa moderna. Su estilo, mezcla de clasicismo italiano y frescura contemporánea, la ha convertido en icono de elegancia. Desde 2021 es embajadora de Dior, protagonizando campañas internacionales y ocupando un lugar de privilegio en las primeras filas de sus desfiles.

Pareja de cine

Su historia de amor con Pierre Casiraghi, nieto de Grace Kelly, añade un capítulo de cuento. Se conocieron en 2008 en la Bocconi, se casaron en 2015 en una doble celebración y desde entonces han formado una familia unida. Stefano y Francesco, nacidos en 2017 y 2018, crecen en un ambiente marcado por valores ecológicos y un estilo de vida sencillo, entre la finca familiar en el sur de Francia y su residencia en Mónaco.

A lo largo de cuatro décadas, Beatrice ha sabido conjugar fortuna y responsabilidad, glamur y compromiso. Ahora, al comenzar una nueva década, la de los 40, el Principado de Mónaco celebra no solo a una princesa elegante, sino a una mujer que ha hecho de la independencia y la verdad sus señas de identidad.