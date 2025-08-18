El youtuber Jordi Wild asegura que el catalán debe ser sobreprotegido: "El castellano ya lo tiene todo hecho"

Durante un capítulo de 'The Wild Project', su propio líder, Jordi Wild, creador de contenidos en internet de origen catalán, ha ofrecido su veredicto sobre qué es lo que se debería hacer con la que es la lengua cooficial de Cataluña. Como apunte, cabe destacar que el formato de este show reúne a personas invitadas que discuten con este youtuber sobre temas de actualidad, ciencia, filosofía, psicología, deporte, misterio, conspiraciones y cultura, entre otros.

Esta opinión la ha realizado durante una de las entrevistas, y su veredicto ha sido de lo más concluyente. Nada más comenzar, formula lo siguiente: "Los streamers que son consumidos por la gente joven de Cataluña, hablamos en castellano; y lo mismo pasa con los latinoamericanos". A partir de ahí, centra el foco en el catalán, el cual es "una lengua que habla poquita gente en el mundo, y se tiene que sobreproteger".

"El castellano ya ha ganado la guerra"

Todo esto no se debe a la oficialidad del castellano, razón por la que "ya lo tiene todo hecho, lo tiene ganado. El castellano ya ha ganado la guerra", explica. Sino que tiene que ver más bien con esa exclusividad de que "en Cataluña es el único sitio donde de verdad se habla, por lo que se necesita una sobreprotección". Tras estas declaraciones, hace hincapié en las inversiones lingüísticas, la cual antes funcionaba mejor, según ha argumentado.

A raíz de ello, ofrece algo de contexto sobre cómo es su vida privada con su círculo más cercano. "Gente como yo, que me he criado en una zona supercatalana, con todos mis amigos íntimos en catalán, etc. hablo perfectamente el castellano", revela. Lo cierto es que lo suele hablar, aunque a veces no le entiendan, pero igualmente se comunica así. Esto es algo que todos los catalanes, como así anuncia.

"No conozco a nadie que no sepa hablar castellano perfectamente"

"No conozco a nadie, y lo digo de verdad, que no sepa hablar castellano perfectamente", sentencia a la vez que detalla que cada uno tendrá acentos diferentes. "Hay otro que tiene acento gallego y no decís nada, el otro tiene acento andaluz y tampoco decís nada", ejemplifica. Tras esta argumentación, Jordi Wild considera que para este problema hay una solución muy clara.

"Es muy sencillo. Que hagan una prueba de nivel de castellano en los colegios y, sin en Cataluña es pésimo, vamos a ver si subimos el castellano en las aulas. Pero si no, ¿por qué tocar algo que funciona bien?", explica. La realidad es que los catalanes están "rodeados de castellanohablantes", como por ejemplo en centros urbanos como Terrassa o Sabadell donde "se habla casi más castellano que catalán y no pasa nada".

"Si dices que no entiendes catalán, no te hablarán en catalán"

Esto es algo con lo que Jordi Wild no está para nada en contra, según sus propias palabras. Otro ejemplo es Barcelona, donde "te digo yo que es mucho más sencillo encontrar gente que hable castellano que catalán". Uno de los casos más frecuentes en la sociedad es encontrar en redes a la gente que dice que cuando viaja a Cataluña tan solo le hablan en catalán, algo que este youtuber expone que es totalmente falso.

"Una cosa que he escuchado mucho es: "Fui a Cataluña y me hablaron en catalán solo". No, esto es mentira", asegura. Aporta a que estos son casos muy puntuales, ya que "es muy difícil que vengas aquí, y si dices que no entiendes el catalán, te hablen en catalán", argumenta. Por ello, reitera en su idea de que esta lengua debe ser sobreprotegida, ya que "es un problema de protección de una lengua que puede desaparecer". Tras estas explicaciones, insiste en que "esto no tiene que ser una guerra política".