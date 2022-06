Sorpresón con el futuro de Cristiano Ronaldo: este podría ser su próximo entrenador

Cristiano Ronaldo se aleja del Manchester United, así lo publica el diario La Reppublica quien además afirma que existen dos equipos muy interesados en la contratación del futbolista portugués: la Roma y el Sporting de Lisboa. Cada uno de ellos cuenta con sus ventajas y sus desventajas, pero ambos coinciden en que ninguno jugará el año que viene la Champions League. Sea Roma o el club lisboeta, a ambos les supondrá un fuerte esfuerzo económico por su sueldo de 23 millones de euros.

AS Roma confirma su interés por el atacante Portugués, jugador del Manchester United, Cristiano Ronaldo (37). [BBC Sports]

El principal motivo de este desencuentro entre el Manchester United y Cristiano Ronaldo es la contratación de Ten Hag, cuya idea de juego no compagina con el estilo del portugués, por eso, y a no ser que las ofertas que le lleguen a Jorge Mendes no sean lo suficientemente convincentes para CR7, el luso abandonará Old Trafford este verano y su próximo destino podría ser junto a Mourinho.

Según estas informaciones, Ten Hag quiere modificar la estructura para adaptarla al estilo de juego clásico holandés que utilizó en el Ajax. Cristiano no está de acuerdo con esto, según La Republicca y estaría dispuesto a dejar la institución.

Ventajas fiscales, la clave

El entrenador portugués le quiere y además en Italia gozaría de un beneficio fiscal, tal y como sucedió en su época de la Juventus, que ahora mismo no tiene en Manchester, pero el principal problema sería la alta ficha del portugués. Esta misma desventaja también la comparte el Sporting de Lisboa, aunque el equipo luso cuenta con el factor sentimental y el deseo de Cristiano Ronaldo de volver a vestir la camiseta con la que empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol.

Las ventajas fiscales de Roma podrían ser decisivas en la decisión del crack luso, pero la Roma está vigilada por la UEFA en el cumplimiento del fair play financiero.

Ronaldo ha sumado su segunda experiencia en un United en horas bajas que no estará en la próxima edición de la Champions League, motivo por el cual buscaría un nuevo destino. Cristiano marcó 18 goles en 27 partidos que disputó en la Premier League, mientras que en la Champions League se hizo presente en el marcador en seis ocasiones en siete encuentros en los que participó.