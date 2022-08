Manchester United y Cristiano, dos gigantes en ruinas

El United es el colista de la Premier League, algo que no sucedía desde 1992. Y este es sólo uno de los récords negativos que están batiendo los de Old Trafford en este comienzo de temporada. Hay más, por ejemplo, el de Erik Ten Hag, que es el primer técnico del club en casi un siglo que pierde sus dos primeros encuentros oficiales al mando. Y vaya derrotas, porque si ya fue doloroso el 1-2 ante el Brighton de la semana pasada, el 4-0 ante el Brentford ya antes del descanso es, posiblemente, la peor primera parte de la historia de un gigante que se desmorona y que amenaza ruina. Y si las malas noticias no fueran suficientes, en la tercera jornada, el próximo lunes, el rival que recibe el United en Old Trafford es el Liverpool, uno de los peores posibles para intentar levantar el vuelo.

«Esperan muchos días dolorosos a este equipo», decía en la televisión inglesa Jamie Redknapp, mientras que Gary Neville, una de las viejas glorias de los «red devils» definía la actuación ante el Brentford como la de un equipo de alevines. Empezando por David de Gea, que fue el que abrió la sucesión de errores con un fallo lamentable a un tiro sencillo. Quiso poner las manos para detener la pelota el portero español, pero el balón le pasó mansamente por debajo del cuerpo y acabó en gol. Nada más salir de la ducha pidió perdón por haber hecho perder tres puntos a su equipo. «Debería haber parado ese primer disparo y seguramente todo hubiese sido diferente después. Pero de todas formas creo que deberíamos haber reaccionado mucho mejor. Otros equipos conceden un gol y acaban ganando 5-1. Nosotros tuvimos un día lamentable», decía De Gea, al que muchos quieren buscar sustituto para empezar la regeneración de una plantilla muy cara, pero poco competitiva.

La derrota ante el Brentford culmina la horrorosa vuelta de Cristiano a la que fue su casa antes de triunfar en el Real Madrid. Se fue de Old Trafford con una Copa de Europa, tres Ligas y un Balón de Oro y ahora ha regresado para confirmar su caída al tiempo de la del equipo. De hecho, su intención era abandonar el club este verano, porque quería jugar la Champions, pero no ha encontrado un destino y después de estar castigado en el primer partido, sí estuvo ante el Brentford. Casi no intervino y su nivel fue tan bajo como el del resto de un grupo que parece bueno hombre por hombre, pero que no funciona.

La afición está harta de la familia Glazer, dueños estadounidenses del equipos a los que acusan de no poner todo de su parte para evitar esta deriva que parecía imposible en la etapa de Sir Alex Ferguson. El escocés ganó 39 títulos en sus más de dos décadas al frente de un equipo que levantó con él 13 Premier Leagues y dos Champions. El mítico entrenador construyó un United que no ha podido encontrar una figura en el banquillo que pueda ocupar su hueco. Desde David Moyes a Erik Ten Hag han pasado por allí Van Gaal, Mourinho y Solskjaer entre otros. Este último llegó como interino de manera temporal y sus buenos resultados le llevaron a convertirse en técnico de puro derecho. Estuvo cerca de ganar la Liga Europa ante el Villarreal, pero le condenó ese penalti fallado por De Gea y que Rulli no falló. Ralf Rangnick, el hombre que creó el modelo del éxito en el Leipzig y el Salzburgo, con el impulso económico de Red Bull no funcionó ni como director deportivo ni como técnico y ahora Ten Hag, ideólogo del juego bonito y atrevido del Ajax, está al borde del abismo con sólo dos partidos dirigidos.

No sólo está en cuestión su capacidad para hacer que esta plantilla funcione, sino que también se sospecha en Inglaterra de sus fichajes, empezando por el más caro: Lisandro Martínez, el central argentino por el que han pagado casi 60 millones al Ajax y al que muchos en el fútbol inglés ven bajito para el puesto (1,75 metros). Gratis ha llegado Eriksen, ya recuperado de sus problemas cardíacos y que fue protagonista del error del segundo gol del Brentford. Ahora mismo en Old Trafford no se salva nadie.