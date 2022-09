El pésame del club de fútbol español por Isabel II que se hace viral, provoca memes y nunca esperarían en Windsor

En el mundo actual todo está conectado y un suceso global como la muerte de la Reina Isabel II provoca una conmoción en todos los países y en casi todos los ámbitos de la vida. El deporte no puede mantenerse al margen y grandes acontecimientos deportivos están respondiendo ante el fallecimiento. Por ejemplo, el Abierto de Estados Unidos de tenis anunció que se guardará “un momento de silencio” antes del comienzo de las semifinales femeninas entre la tunecina Ons Jabeur y la francesa Caroline García, en honor a la reina Isabel II, fallecida a los 96 años. El momento de silencio se respetará a las 19.00 locales (-4 GMT) en la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows, en un día en el que también se jugará la semifinal entre la polaca Iga Swiatek y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La F1 también ha reaccionado. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, lamentó el fallecimiento de Isabel II y destacó el respeto que se labró en sus años de reinado. “Con gran tristeza nos hemos enterado del fallecimiento de su Alteza Real la Reina Isabel II del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La Reina fue, sin duda, uno de los jefes de estado más respetados, y envío mis condolencias, y las de toda la comunidad de la FIA, a la Familia Real y a todos los ciudadanos del Reino Unido y la Commonwealth”, indicó en declaraciones que publicó el organismo internacional.

Ben Sulayem advirtió de que “el deporte del motor, y especialmente la Fórmula 1, tiene su corazón en el Reino Unido” y dijo que “la Familia Real ha brindado a lo largo de los años un gran apoyo y patrocinio al deporte”. “Por eso se lo agradecemos y los eventos que se llevarán a cabo en todo el mundo este fin de semana, sin duda, se llevarán a cabo en honor a su Majestad”, concluyó.

En el fútbol, evidentemente la Premier o Pelé. “He sido un gran admirador de la Reina Isabel II desde que la vi por primera vez en persona, en 1968, cuando vino a Brasil para testimoniar nuestro amor por el fútbol y experimentar la magia de un Maracaná abarrotado”, escribió Pelé en sus redes sociales. El triple campeón mundial publicó fotos del encuentro que mantuvo en 1968 con la monarca y su también fallecido esposo, el duque de Edimburgo, quienes fueron testigos del gol 900 de Pelé durante un partido amistoso celebrado en el mítico estadio de Maracaná, en Río de Janeiro. Ante 85.000 personas, la entonces selección paulista venció a la selección de Río de Janeiro y, al final del partido, la monarca entregó la copa al “rey” Pelé, que casi tres décadas después recibiría el título de caballero de la Orden Británica. “Sus hechos han marcado generaciones. Su legado durará para siempre”, ha escrito.

Todo más o menos dentro de lo que se esperaba, pero sí que ha sorprendido en España la reacción de un club con el que nadie contaba. El Ponferradina, que se ha querido unir al pésame general: “We would like to send our condolences from El Bierzo and share the sorrow with The Royal Family. Rest In Peace” (”Queremos enviar nuestras condolencias desde El Bierzo y compartir el dolor con la Familia Real. Descanse en paz”), ha escrito en sus redes sociales.

