Lío racista con un ex jugador del City tras la muerte de Isabel II: “¿Por qué tienen que llorarla los negros?”

Trevor Sinclair, que llegó a ser internacional absoluto con Inglaterra y jugador del City, West Ham y Cardiff, entre otros, ha generado una gran polémica en el Reino Unido después de afirmar que las personas “negras y morenas” no deberían llorar la muerta de la Reina Isabel II de Inglaterra. Trevor se basa en que en Inglaterra se ha dejado que el racismo prospere desde la década de los 60.

“El racismo fue prohibido en Inglaterra en los años 60 y se ha permitido que prospere, ¿por qué deberían llorar los negros y los morenos? #Reina”, tuiteó Trevor Sinclair en un mensaje que eliminó de Twitter poco después al percatarse de la gran controversia que había desatado. El ex jugador también ha bloqueado el acceso a su cuenta de Twitter debido a las numerosas críticas recibidas por muchos fans que no comparten su opinión y que le está pidiendo que rectifique públicamente para no dañar así la imagen de Isabel II. El cariño y respeto que se ganó la Reina también queda totalmente ratificado en hechos como este, donde ya es tendencia el apoyo que tiene por parte de los británicos. Hasta el punto de que fue viral nada más producirse la publicación de su tuit. Se desconoce si esto le podría costar su despido de TalkSPORT, medio de comunicación para el que trabaja comentando partidos. A la espera de lo que suceda, Trevor guarda silencio y está totalmente desaparecido sin pronunciarse en ningún sitio, ni siquiera en sus redes sociales para intentar poner punto y final a esta polémica que parece no terminarse nunca. Y es que, desde que ha empezado este rumor no se está hablando de otra cosa que genere tanta expectación mediática que este debate.

Las reacciones

Las declaraciones de Trevor han propiciado que su ex compañero Simon Jordan (jugó en el Blackpool, Queens Park Rangers, West Ham United, Manchester City y Cardiff City) también le criticase por estos comentarios: “Trev, realmente no estoy seguro de que sea un pensamiento apropiado, y mucho menos un tuit. Inglaterra ha perdido a una persona muy importante. ¡El valor debe ser los sentimientos primordiales, no la división!”. De momento, ningún otro ex compañero más de Trevor se ha pronunciado al respecto sobre estas declaraciones relacionadas con posibles conductas racistas vinculadas con la Reina Isabel II. Los medios británicos siguen intentando ponerse en contacto con el ex futbolista sin éxito