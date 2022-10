El partido de la muerte: perder o ser fusilados por los nazis

El fútbol ha sido utilizado como moneda de intercambia entre la vida y la muerte. Esto sucedió en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Los ucranianos fueron víctimas de su propio éxito. Desde 1930, la Unión Soviética había apostado mucho por formar a los jóvenes en el mundo del fútbol hasta lograr grandes talentos. El Dinamo de Kiev logró hacer un equipo joven plagado de grandes estrellas. Sin embargo, Alemania invadió la URSS en 1941 y mandaron a estos jugadores a los campos de concentración. Allí consiguieron fundar un equipo de fútbol: el FC Start en el cual había ocho jugadores del antiguo Dinamo Kiev y tres futbolistas del Lokomotiv Kiev (Balakin, Sukharev y Mielnizhuk). Este club milagro se apuntó a la liga local y ganaba todos los partidos de goleada. Un oficial nazi se dio cuenta de que era ucranianos y quiso retarles a un partido para mostrar el poderío de Alemania. En otras palabras, soldados alemanes vs jugadores de fútbol ucranianos.

Las calles de Kiev se llenaron de carteles anunciando el partido. Los nazis amenazaron a los futbolistas ucranianos con fusilarles si finalmente ganaban, pero esto no dio resultados y los ucranianos ganaban 4-1 hasta que suspendieron el partido para poner otra fecha. Justamente, tres días después se jugó la revancha y la historia fue la misma: goleada de los ucranianos (6-0). Se generó una división de opiniones, algunos nazis quería cumplir esa promesa de fusilamiento, mientras que otros optaban por volver a jugar otro partido. Fue entonces cuando el equipo alemán hizo fichajes, pero volvieron a perder (5-1) en un partido que se repitió con una nueva derrota (3-2). En total, ya se habían disputado cuatro encuentros y los nazis no ganaron ni uno en lo que era un ejemplo de humillación deportiva.

Este tema ya estaba siendo muy comentando en el día a día y a los nazis no les quedaba otra opción que ganar a los ucranianos. Ya no había reglas, ni límites, solamente les valía la victoria. El equipo alemán se reforzó con varios jugadores un club que estaba invicto repleto de jugadores que eran soldados de la Fuerza Aérea. Esta era la penúltima carta... Pero tampoco dio resultado, aunque las sensaciones fueron mejores. El encuentro definitivo fue el 9 de agosto de 1942 en el estadio Zenit con un oficial nazi como árbitro. A los ucranianos ya se les informó de que este era el partido definitivo de la muerte. El partido empezó de la mejor manera posible para los alemanes al marcar un gol después de una patada en la cabeza a un rival que no se pitó. Pero este capítulo también terminó en pesadilla: los ucranianos ganaron 5-3 y, gran parte del equipo, fue fusilado. Los que escaparon fueron derivados a campos de concentración donde perdieron la vida. En Ucrania existen varios monumentos que recuerdan a estos jugadores como auténticos héroes.