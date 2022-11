El Chiringuito desvela el gravísimo motivo por el que el Villarreal puede fulminar a Setién

La etapa de Quique Setién en el Villarreal está siendo una auténtica pesadilla. El entrenador cántabro llegó para sustituir a Emery, pero los resultados no están acompañando. Pese a acumular una media de un 65% de posesión del balón, lo cierto es que todavía no ha ganado en sus primeros cuatro partidos. Destaca especialmente la goleada que sufrió ante el Lech (3-0), el empate ante el modesto Beer Sheva (2-2) y tampoco hay que olvidarse de las derrotas ante el Athletic (1-0) y la última en casa frente al Mallorca (0-2). Un bagaje desolador que no corresponde al ganador de la última Europa League.

Ana Garcés, periodista de El Chiringuito’ informó sobre un asunto cuanto menos importantes de Quique Setién: “No se conocía a la plantilla. A algunos jugadores les ha sentado mal que Quique no se sepa el nombre de algunos jugadores. Hubo una reunión entre el cuerpo técnico y la directiva para pedirle explicaciones y ver las soluciones que puede haber. El vestuario coincide en que no están cómodos”.

Este hecho puede adelantar la posible destitución del técnico cántabro. Pese a cosechar buenos resultado tanto en Las Palmas, como en el Lugo y también en el Betis, especialmente, Setién no dio con la tecla en el Barcelona. Durante su mandato los números empeoraron y fue goleado por el Bayern en el famoso encuentro de Champions donde el gigante alemán les endosó hasta ocho goles.

Ángel López, exfutbolista de Celta, Betis y Villarreal, entre otros equipos, valoró la llegada de Quique Setién y sus declaraciones gustaron a los aficionados. El canario formó parte del cuerpo técnico del técnico cántabro cuando éste dirigía a Las Palmas: “Me sorprendió su fichaje y más cómo ha salido últimamente de los clubes. Salió mal de la UD Las Palmas, salió mal del Real Betis y salió mal del Barcelona. Que sigan contando con entrenadores así, me sorprende. Los medios venden que fue un jugador técnico, de gran salida de balón, siempre jugado... Eso lo trasladó a su faceta de técnico y eso es lo que quiere el Villarreal para este momento de su historia. Pero considero que su carácter y sus formas le pierden. Desconozco si en el Villarreal le aguantarán mucho, conociéndole”.