La opción Miami de Messi coge fuerza

El futuro de Leo Messi está en el aire. Tras conseguir el Mundial, el argentino festeja en Newell’s el ansiado título junto a la gente que le vio crecer. “Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme”, afirmó tras ganar la Copa.

De manera paralela, se desarrolla otro escenario totalmente diferente: su futuro. A partir de enero es libre para comprometerse de cara a la próxima campaña con cualquier club.

El PSG le ha ofrecido diferentes propuestas para la renovación, pero de momento ha dicho que no. Desde Qatar buscan retenerle a toda costa, tal y como hicieron con Mbappé. El otro protagonista es el Inter de Miami de David Beckham. El ex jugador del Real Madrid le ha ofrecido un proyecto ideal para dejar Europa y poder disfrutar de una de las ciudades que más le gusta a Leo Messi, tal y como informa Mundo Deportivo.

Curiosamente, la relación entre Beckham y el emir de Qatar es excelente. Pero la última palabra la tendrá el futbolista. A día de hoy, Messi se decanta por dar el paso y abandonar Europa. La Copa América de 2024 puede ser uno de los grandes motivos. Y es que, Estados Unidos tiene muchas papeletas para ser la sede organizadora del evento. La idea de los directivos del Inter Miami es ganar la máxima repercusión posible con Leo como cabeza de cartel en la liga doméstica para promocionar el torneo.