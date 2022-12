El gesto de admiración de Kroos a Messi tras ganar el Mundial de Qatar 2022

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, comentó el Mundial de Qatar 2022 en la plataforma de streaming Magenta TV. El fubolista alemán siente admiración por el nuevo campeón del mundo: “Leo Messi se lo merece. En cuanto a actuaciones individuales en un campeonato, nunca he visto a un futbolista jugar con tanta regularidad como a este chico. Hay que tener en cuenta que nunca ha jugado para clubs que me hagan mucha gracia, algo que comprueba que lo digo en serio”.

Estas palabras han sorprendido a muchos aficionados que pensaban que debido a la rivalidad Madrid-Barça, Kroos no iba a rendirse a Leo.

El alemán también habló sobre si se imagina a Zidane en la selección: “Sin duda creo que Zinedine Zidane no solo sería una buen sucesor, sino el mejor sucesor posible. Ahora, la gran pregunta es: ¿Qué quiere Didier?”.

El Mundial de Messi ha sido cuanto menos demoledor. El astro argentino ha conseguido levantar su primera Copa del Mundo ante la Francia de Mbappé y no hubo mejor manera de hacerlo que con una final muy igualada para ambos conjuntos que se acabó resolviendo desde los 11 metros. La otra cara de la moneda justamente lo experimentó Cristiano Ronaldo, el que fuera compañeros de Kroos, no pudo llegar a semifinales tras caer derrotado ante Marruecos.

Por su parte, Kroos sigue entrenando con el Real Madrid en lo que está siendo la vuelta a la normalidad para la vuelta a la normalidad. El futuro del centrocampista no está claro: “El club y yo estamos muy tranquilos, tenemos una relación muy especial, vamos a hablar el año que viene, pero va a salir todo bien, eso seguro”. “Tenemos equipo para competir y después vamos a ver qué va a pasar, nuestros objetivo es ganar la Champions, no hay ninguna duda. Yo vine al Madrid porque quería triunfar, que es lo que he hecho, me interesa cómo juego, más que los números, me siento muy bien y vamos a ver cómo pasa”, aseguró.