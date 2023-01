La grave acusación contra Dani Alves por lo que está en prisión provisional sin fianza

El caso de Dani Alves se le complica al ex futbolista del Barcelona, que también estuvo en el Mundial de Qatar. Tras ir a declararar esta mañana por la denuncia por agresión sexual, el juzgado de Instrucción 15 de Barcelona ha enviado a prisión provisional sin fianza al exjugador Barcelona por una presunta agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, han explicado fuentes jurídicas a Europa Press.

Con esta decisión, la jueza ha adoptado la medida cautelar que había pedido la Fiscalía cuando el jugador ha pasado a disposición judicial tras declarar en la comisaría de Les Corts de los Mossos d’Esquadra, donde ha quedado detenido.

Los hechos sucedieron la noche del 30 de diciembre en la discoteca de Barcelona, donde el futbolista presuntamente agredió sexualmente a la joven de 23 años.

Ha sido La Vanguardia quien ha dado más detalles de la denuncia de la mujer. Según aseguró la presunta agresión ocurrió la noche anterior a Nochevieja en una fiesta que se celebraba en la discoteca Sutton de Barcelona. Alves ha asegurado públicamente que no conoce a la chica y que no sucedió nada, pero ella, en la declaración ante la juez asegura que el futbolista la violó en un pequeño lavabo del recinto VIP de la discoteca, al tiempo que la obligó a realizar una felación y la abofeteó, mientras la humillaba e insultaba. Según El Periódico de Cataluña las cámaras de seguridad de la discoteca confirman las versión de la mujer antes y después de que ambos fueran al baño. Pero en el pequeño baño al que fueron no hay cámaras. El Periódico ha publicado la versión de la denunciante. Las mujeres fueron invitadas a la zona Vip de la discoteca por unos amigos y allí un camarero les dijo que alguien quería invitarles. Así fueron a la mesa de Dani Alves, qu estaba con otro amigo. El brasileño se presentó como Dani y que “jugaba a petanca en L’Hospitalet de Llobregat”.

Alves, según la denuncia, se puso a tontear, se acercó mucho a ellos hasta que se puso a hablar con la denunciante, aunque ella no la entendía, le cogió la mano y se la llevó a su pene hasta en dos ocasiones, aunque ella se nego. Después la llevó a pasar una puerta que daba al pequeño baño. Allí, la obligó a hacerle una felación, la abofeteó, la tiró al sueló y la penetró. En su denuncia asegura que en cuanto entró en el baño quiso salir, pero que Alves se negó a que lo hiciera, cerrando la puerta.

Después él se marchó primero y cuando ella salió, se encontró a una amiga y al salir de la discoteca, en shock, se puso a llorar.