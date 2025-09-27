El Alavés aparta a Facundo Garcés tras conocerse su sanción de un año por falsificación de documentos

El Deportivo Alavés ha decidido apartar de la convocatoria al futbolista Facundo Garcés tras recibir la notificación oficial de la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que lo inhabilita durante un año por la presunta falsificación de documentos en un encuentro internacional con la selección de Malasia.

Según el expediente disciplinario, la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) presentó “documentación adulterada” para alinear a varios jugadores en el partido de clasificación disputado el 10 de junio contra Vietnam, que terminó con victoria malaya por 4-0. Además de la sanción a Garcés, la FIFA ha multado a la FAM con 350.000 francos suizos (374.000 euros) y ha extendido la medida a otros seis futbolistas, entre ellos Gabriel Palmero, jugador del CD Tenerife cedido actualmente en Unionistas de Salamanca.

El club vitoriano ha emitido un comunicado en el que subraya su respeto a la presunción de inocencia y confía en que el proceso se resuelva “con la mayor celeridad posible”. Mientras tanto, Garcés queda inhabilitado para participar en competiciones oficiales, lo que obliga al Alavés a reorganizar su plantilla en plena temporada.

La suspensión interrumpe la actividad profesional de Facundo Garcés y podría tener repercusiones importantes en su carrera deportiva, en un momento clave de su trayectoria. El caso se suma a otros episodios recientes que han puesto el foco en la validez documental y la transparencia en el fútbol internacional, donde cada paso administrativo puede tener impacto directo en la competición y en la reputación de los implicados.