Alavés - Atlético, en directo hoy: jornada 3 de LaLiga EA Sports

Los del Cholo están obligados a lograr un triunfo que haga olvidar el pésimo arranque liguero

23 August 2025, Spain, Madrid: Atletico Madrid's Alexander Sorloth (3rd R) celebrates scoring his side's first goal with teammates during the Spanish Primera Division soccer match between Atletico De Madrid and Elche CF at the Riyadh Air Metropolitano. Photo: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA 23/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Atlético de MadridDPA vía Europa PressEuropa Press
Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: jornada 3 de LaLiga EA Sports en vivo online

Gran entrada

Solo quedan menos de 500 entradas disponibles, lo que anticipa un lleno absoluto en Mendizorroza. Aun así, se informa a los seguidores que el aparcamiento del estadio permanecerá cerrado por orden del Ayuntamiento, debido a recomendaciones de seguridad y el nivel 4 de alerta antiterrorista vigente.

Las bajas más sensibles

Alavés: Lucas Boyé (esguince de rodilla) es baja, y Nikola Maras está en duda por molestias musculares.

Atlético de Madrid: José María Giménez no podrá jugar por molestias musculares, y Alex Baena es duda.

El Atlético busca reivindicarse

El Atlético de Madrid ha tenido un inicio irregular: cayó ante el Espanyol y empató en Elche, sumando solo 1 punto en dos partidos. Este panorama genera cierta presión para el equipo de Simeone, que busca con urgencia su primera victoria.

El Alavés, a por todas

Deportivo Alavés llega con buen ánimo tras una sólida victoria en la jornada inaugural (2-1 ante Levante, con un gol decisivo de Tenaglia en el minuto 92). Sin embargo, cayó en su desplazamiento a Betis, aunque mantiene un rendimiento aceptable como local.

¡Un partido clásico!

Partido ineludible este sábado en Mendizorroza: Deportivo Alavés recibe al Atlético de Madrid el sábado 30 de agosto de 2025, a las 17:00 horas (hora peninsular española), en el marco de la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26.

¡COMENZAMOS!

Bienvenidos y bienvenidas a este minuto a minuto donde os contaremos la última hora del Alavés vs Atlético. Todo preparado para que el encuentro arranque en dos horas.

