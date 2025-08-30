Directo
Alavés - Atlético, en directo hoy: jornada 3 de LaLiga EA Sports
Los del Cholo están obligados a lograr un triunfo que haga olvidar el pésimo arranque liguero
Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: jornada 3 de LaLiga EA Sports en vivo online
Gran entrada
Solo quedan menos de 500 entradas disponibles, lo que anticipa un lleno absoluto en Mendizorroza. Aun así, se informa a los seguidores que el aparcamiento del estadio permanecerá cerrado por orden del Ayuntamiento, debido a recomendaciones de seguridad y el nivel 4 de alerta antiterrorista vigente.
Las bajas más sensibles
Alavés: Lucas Boyé (esguince de rodilla) es baja, y Nikola Maras está en duda por molestias musculares.
Atlético de Madrid: José María Giménez no podrá jugar por molestias musculares, y Alex Baena es duda.
El Atlético busca reivindicarse
El Atlético de Madrid ha tenido un inicio irregular: cayó ante el Espanyol y empató en Elche, sumando solo 1 punto en dos partidos. Este panorama genera cierta presión para el equipo de Simeone, que busca con urgencia su primera victoria.
El Alavés, a por todas
Deportivo Alavés llega con buen ánimo tras una sólida victoria en la jornada inaugural (2-1 ante Levante, con un gol decisivo de Tenaglia en el minuto 92). Sin embargo, cayó en su desplazamiento a Betis, aunque mantiene un rendimiento aceptable como local.
¡Un partido clásico!
Partido ineludible este sábado en Mendizorroza: Deportivo Alavés recibe al Atlético de Madrid el sábado 30 de agosto de 2025, a las 17:00 horas (hora peninsular española), en el marco de la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26.
¡COMENZAMOS!
Bienvenidos y bienvenidas a este minuto a minuto donde os contaremos la última hora del Alavés vs Atlético. Todo preparado para que el encuentro arranque en dos horas.
