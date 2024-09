Ancelotti: "Lo último que me preocupa es el estado de Vinicius"

El Real Madrid juega contra la Real Sociedad en el regreso de LaLiga y otra vez a jugar sin parar: "Empieza un calendario exigente. Hemos recuperado jugadores en el parón y comenzamos con la ilusión y las ganas de competir contra un rival complicado. Sin embargo, tenemos buenas sensaciones", ha dicho Carlo Ancelotti.

Uno de los hombres en los que todos se fijan es Vinicius: "No está en su mejor versión, pero sigue siendo importante. No ha marcado como de costumbre, pero no tenemos prisa; ha sido importante. La última preocupación es el estado de Vinicius, porque siempre trabaja bien y da todo lo que puede. Es cuestión de tiempo que llegue a su mejor versión. Estoy contento con lo que hace. No siempre están al cien por cien, pero lo importante es que den todo lo que pueden. No podemos olvidar que gracias a él hemos ganado dos Champions. Tenemos que tenerle mucho cariño".

Como Mbappé, dice que ya está listo: "Kylian y Vini han terminado su rodaje. No pudieron hacer pretemporada y han mejorado su condición con partidos. En el vestuario seguimos teniendo un ambiente bueno y sano, con jugadores con más responsabilidad, como Vinicius, Rodrygo y Valverde. "

También ha hablado de Rodrygo: "No se le ha valorado lo suficiente, merecía estar entre los 30 del Balón de Oro. Se ha olvidado lo que hizo marcando en los dos partidos contra el City. Ser un comodín es una virtud, tanto para él como para nosotros. Tenemos un futbolista que puede jugar en muchas posiciones. Para él, es una motivación compararse con los mejores jugadores. Tiene la misma importancia que los otros. Yo no veo el problema. Él no ha dicho que tenga un problema, nunca me ha hablado de esto.

La duda para el partido es la titularidad de Güler o Brahim: "Es la duda que tengo, la voy a tener por un tiempo. Se puede cambiar el sistema. En el último partido jugué con tres medios; cambiar el sistema o adaptar el sistema. Hay que tener un ojo particular en los que han viajado. Arda Güler puede jugar como un interior: es un jugador resistente con calidad física, pero como doble pivote no. La labor de los interiores es defender y atacar no es tan complicado. No tanto en la salida del balón, sino en la posición del balón en el campo contrario, moverse bien, recibir el balón y darlo a los delanteros. Defensivamente hay que estar por dentro, es un trabajo más intenso que el de un extremo. Güler va a tener más protagonismo; que sea titular indiscutible es más complicado, yo no veo titulares indiscutibles en esta plantilla".

Valverde: "Toma responsabilidad en el vestuario. Hemos perdido referentes como Nacho, Toni Kroos, Casemiro o Karim. Otros están progresando y Valverde lo está haciendo mucho. No lo veo tímido, veo un jugador muy importante para nosotros, que progresa cada día. Tiene fuerza, calidad, inteligencia; es un jugador espectacular."