Así han sido las dos expulsiones del Mallorca en la primera parte contra el Barcelona

El Mallorca y el Barcelona jugaron una primera parte muy accidentada. El gol de Ferran Torres, con Raillo en el suelo después de un pelotazo en la cabeza, fue el momento más polémico. Después llegaron las dos expulsiones.

Esa acción acabó con el gol en el marcador y las amarillas para Arrasate, técnico del Mallorca; y Morlanes, por protestar. El centrocampista, después, llegó tarde en una entrada a Lamine Yamal al borde del área y vio la segunda amarilla. Fue expulsado en el minuto 33.

El equipo local perdía 0-2 y tenía a un futbolista menos, pero sus desgracias no acabaron ahí. Cinco minutos después, Miriqi peleó un balón alto ante la salida de Joan García. Su bota llega a la altura de la cabeza del portero e incluso le impacta un poco. La primera reacción de Munuera Montero, el colegiado, fue mostrarle amarilla.

Pero el VAR intervino. Allí estaba Jorge Figueroa Vázquez, que consideró que la acción del atacante era temeraria y mandó a su colega a revisarla. Después de hacerlo, cambio de opinión: roja directa. El Mallorca se quedaba con nueve jugadores sobre el césped a los 38 minutos.