Misa presidida por el Papa León XIV con motivo de la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati y el rezo del Ángelus

En esta solemne ceremonia el Papa declara al beato como santo, inscribiendo su nombre en el catálogo oficial de santos De la Iglesia y estableciendo su culto público. Durante la misa se canta el himno a Dios, se presentan las biografías de los nuevos santos, se pide su intercesión a través de la letanía de los santos, se pronuncia la fórmula de canonización y las reliquias del nuevo santo son presentadas y veneradas.