Misa presidida por el Papa León XIV con motivo de la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati y el rezo del Ángelus

Desde la Plaza San Pedro

En esta solemne ceremonia el Papa declara al beato como santo, inscribiendo su nombre en el catálogo oficial de santos De la Iglesia y estableciendo su culto público. Durante la misa se canta el himno a Dios, se presentan las biografías de los nuevos santos, se pide su intercesión a través de la letanía de los santos, se pronuncia la fórmula de canonización y las reliquias del nuevo santo son presentadas y veneradas.

