El insulto de Luis Suárez a Simeone cuando lo cambió

Luis Suárez fue sustituido en la segunda parte y se marchó visiblemente enfadado con Simeone. Salió del campo rumiando su enfado y murmurando. ”Pelotudo de mierda, siempre igual”, era lo que decía en el momento de su salida del campo, que fue captado por las cámaras de Gol.

No es la primera vez que Simeone sustituye al uruguayo, pero sí es la primera vez que el “9″ rojiblanco hace visible su enfado de una manera tan evidente. No hace tanto que Simeone proclamaba su admiración hacia el delantero. “Se lo dije. Lo admiro, porque 34 años, jugando y habiendo ganado todo lo que ganó, habiendo tenido que salir porque no se sentía en el partido que iba a estar al cien por cien para respetar lo que el equipo necesitaba y festejar como festejó esos dos goles habla por sí solo de lo que es Suárez”, dijo después de que Suárez pidiera el cambio a los 13 minutos de partido en Oporto, donde el Atlético se jugaba la vida en Europa.

En Sevillla la situación fue bastante diferente.