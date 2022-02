Atlético - Manchester: Joao Félix brilla; Cristiano Ronaldo se desespera

Joao Félix contra Cristiano Ronaldo o el príncipe de Portugal contra el rey en el Atlético de Madrid-Manchester United. Antes de comenzar, Joao entrena lanzamientos. Hasta que no logra marcar no se va al vestuario. Ya sólo quedaban en el verde él, Hermoso y Oblak. El último tiro de Cristiano en la previa se fue muy alto. Antes, a la escuadra. Su único tiro a puerta en las dos horas siguientes. La estrella rojiblanca saluda a Bruno Fernandes. Despúes, a CR: los dos «7» se dan la mano. En el campo, tres generaciones de lusos: 37, 27 y 22 años. En un minuto y medio, primera falta a Joao. Lo había dicho Cerezo: «Siempre está en el suelo es decir, ‘’le pegan mucho’'». Poco después, centra Lodi y el joven rojiblanco vuela para cazar la pelota y mandarla a la portería. Un golazo. Cristiano todavía no la ha tocado. Su equipo, casi que tampoco. El Metropolitano pita al Manchester United, Ronaldo entra por fin en contacto con la pelota y entonce suben el ruido. Es el enemigo. «Ese portugués, hijo puta es», es el cántico. Hay tres portugueses en el césped...

CR amaga con un desmarque, pero no le llega. A Joao sí, y busca filtrar un pase que se queda a mitad de camino. Otra carrera del jugador del United, pero no le ven. Justo después, Félix remata fuera en una posición imposible. Ronaldo recibe en la banda. Se aburre. Pitada para él. Y se queja al árbitro. Protesta otra vez porque le ha pegado Herrera, que se va silbando. Más pitos para el jugador del Manchester, que por fin logra tirar... fuera. Pitada primero y después se oye el himno del Atlético a capela.

Joao reta a Lindelof... Pero el lateral le aguanta el baile. Nueva patada a Cristiano, de Llorente. Otra queja. Pitada. Se tira al suelo. Pitada por dos de potencia. En el área no la huele: tres centros seguidos de lado a lado y sólo puede mirar hacia arriba para ver la pelota pasar, lejos.

A Joao también le hacen faltas. Grita. Silbidos... Para el árbitro. Sale de zona otra vez Cristiano y combina bien, pero no hay remate. A Félix ya le están barriendo a patadas: recibe, gira y al suelo. Y al suelo de nuevo, pero tras intentar una chilena. Se lo está pasando bien en la segunda parte. Qué calidad. El Cholo lo cambia en el minuto 75. Ovación. CR sigue, pero nada, ni de falta. Eso sí, el gol de Elanga le saca una sonrisa.