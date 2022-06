Cerezo desvela el dinero que necesita ingresar el Atlético de Madrid para poder fichar

El Atlético de Madrid no ha hecho aún ningún fichaje para la próxima temporada. Y no es que considere que la plantilla del año pasado, con la que sufrió para entrar en la Liga de Campeones casi hasta el final, sea suficiente para afrontar la nueva temporada sino que no sus cuentas no tienen el equilibrio necesario para poder inscribir a nuevos jugadores.

“Para fichar lo necesitamos, tenemos que ver a quien se venda y a quien se compra. Son 40 millones lo que tenemos que vender, pero está difícil el mercado y la situación económica ya sabéis como es”, ha reconocido Enrique Cerezo en la presentación de la Mad Cup, uno de los torneos de fútbol base más importantes que se disputan en el mundo y que se ha celebrado en el Wanda Metropolitano.

“Los fichajes los iremos comunicando según vayamos trabajando. Estamos sujetos, como todos los clubes de LaLiga a cumplir unos compromisos económicos y podremos fichar lo que podamos fichar”, asegura Cerezo.

El presidente rojiblanco también habló sobre las necesidades del equipo y hasta confirmó que el fichaje del centrocampista belga Witsel está casi fichado. “Hasta donde yo llego y sé, nos hacen faltan dos jugadores, un lateral y un centrocampista, que ya lo tenemos y es Witsel, que prácticamente está hecho. Lo que pasa es que las cosas de palacio van despacio y tenemos que esperar unos días o unas semanas, pero imagino que se hará”, reconoce.

Dos de los futbolistas con más posibilidades de venta son Saúl y Morata, que han regresado de sus respectivas cesiones en el Chelsea y en la Juventus. Todo sería más sencillo para el Atlético si los dos clubes hubieran hecho efectivas las cláusulas de compra que figuraban en los contratos de cesión. 35 millones por cada futbolista que hubieran permitido ya al Atlético fichar a Witsel y a algún jugador más. “De lo demás está todo igual que hace un año. Morata y Saúl ya han cumplido su contrato con sus clubes y aquí les recibiremos encantados, son jugadores nuestros”, asegura el mandatario rojiblanco.

El que no se mueve es Joao Félix, a pesar del interés mostrado por algunos equipos importantes. “Creo que ya demostró la pasada temporada de lo que es capaz y este año va a demostrar que es un magnífico jugador y que va a ser la envidia de los cuatro o cinco jugadores que van a ser importantes”, asegura.