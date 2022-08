Futre, hospitalizado en Lisboa por un problema cerebrovascular

El ex internacional portugués Paulo Futre ha sido hospitalizado en Lisboa por sospechas de sufrir un accidente cerebrovascular después de sentirse mal tras el funeral de su madre, según informan medios locales. El ex futbolista del Atlético de Madrid, de 56 años, fue transportado al Hospital de Barreiro, en la orilla sur del Tajo, y posteriormente trasladado al hospital de Santa Maria, en Lisboa, según el diario deportivo “Record”. Aunque no ha trascendido información oficial sobre su estado, el exfutbolista estaría consciente. “Está estable y se quedará 2 o 3 días en observación”, explicó Sergio Krithinas, subdirector del diario “Record”, en la Ser. “Sabemos que entró en el hospital de urgencia y ha sido sometido a un cateterismo. Fue un problema cardíaco. Se sintió un poco mal después del funeral y se desmayó. Por ahora no se sabe si es muy grave o no”, detalló Krithinas en Carrusel Deportivo.

Futre, 41 veces internacional con Portugal, jugó en la delantera del Atlético en dos etapas, una entre 1987 y 1993 y otra en 1997 y tras retirarse también ejerció como director deportivo del club. También jugó en los tres “grandes” del fútbol portugués -Sporting, Oporto y Benfica-, en el Olympique de Marsella, el Reggiana, el Milan, el West Ham y el Yokohama Flügels.