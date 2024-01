Atlético - Real Madrid: ¿habrá pasillo de la discordia?

El Real Madrid es campeón de la Supercopa de España. En otros tiempos, hace unos años, en el partido de hoy jueves por la noche, el Atlético saldría antes al campo, sus jugadores se dividirían en dos filas y los futbolistas del Real Madrid pasarían entre ellos, chocando la mano. Lo que se denomina el pasillo, el homenaje al campeón. Ahora, lo que se consideraba un acto de respeto, en un deporte donde más que la rivalidad primaba el compañerismo, se ha olvidado. Ahora el pasillo se considera una ofensa para quien lo hace, no un homenaje para quien lo recibe. "Lo que pienso es que respeto las decisiones de los clubes. Si lo hacen, perfecto; si no, perfecto igual. No le doy importancia", asegura Carlo Ancelotti, antes del derbi del jueves. Es complicado oír una palabra más alta que otra del entrenador italiano y en este asunto va a ser igual. Le preguntaron otra vez si el Real Madrid lo hubiese hecho: "Cada uno hace lo que quiere, el Atleti hace las cosas de distinta manera y no me meto en esto. Cuando nos toque elegir a nosotros, elegiremos los mejor para nosotros", continuaba el técnico.

Es un asunto que se repite mucho en los últimos tiempos, porque el fútbol ha cambiado y la tradición ha adquirido otro significado. Tiene pinta de que el pasillo de homenaje al campeón está en desuso y va a acabar extinguiéndose. Algo del fútbol antiguo, todo lo barre el fútbol moderno. Hasta el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida habló del asunto. ""Es duro perder contra el Real Madrid, pero somos el único equipo que somos capaces de llevarle hasta el límite. Y eso, hablando de un equipo como el Real Madrid, tiene un mérito enorme. No sé si hay que hacer pasillo o no hay que hacer pasillo, lo que sí hay que hacer es reconocer que el Real Madrid ganó la Supercopa y es un justo campeón",.

Hace dos años, el Atlético recibió al Real Madrid, que había ganado LaLiga y se negó a hacer el pasillo: "No cambia la opinión de la vez pasada, si un gran respeto para el entrenador y los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo, pero siempre está primero nuestra gente y a nuestra gente la respetamos", ha contestado Simeone acerca de la pregunta de hacer el pasillo.

Por tanto, el comunicado del Atlético de aquella vez sigue vigente: "Algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deben pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación. Bajo ningún concepto el Atlético de Madrid va a colaborar en este intento de escarnio en el que se olvidan por completo los verdaderos valores del deporte y se fomenta la crispación y el enfrentamiento entre los aficionados”, aseguraba el conjunto rojiblanco oficialmente.

Fue el Barcelona el primero en negarse a hacer el pasillo a un Real Madrid que llegaba de ganar el Mundial de clubes: «Siempre hemos dejado claro que lo hacemos cuando nosotros participamos en esa competición, y en este caso nosotros no estamos en esa competición», decía el club azulgrana para justificarse, sin convencer a nadie. No mucho después, le hubiese tocado al Real Madrid hacer el pasillo a un Barcelona campeón de LaLiga. El entrenador era Zidane: «No soy quién para decidir solo que no se va a hacer el pasillo. Hay que hablar de la situación,porque después del Mundialito entiendo que para ellos no era importante hacernos el pasillo y alguno dice que ellos no estaban en la competición y es mentira». Decía: «Había una cosa pero ahora se ha roto y no podemos decir que el Real Madrid lo ha roto».