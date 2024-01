Los contundentes mensajes del único famoso que defiende Nadal de los ataques por unirse a Arabia Saudí

Rafael Nadal es quizá la cara más reconocible del deporte español, un tenista admirado en España y fuera de nuestras fronteras, pero ahora está recibiendo muchas críticas, tras nombrado recientemente embajador de la Federación Saudí de Tenis, una medida que ha desatado una oleada de críticas de diversos sectores, como políticos, periodistas y organizaciones de derechos humanos. Esta asociación forma parte de la iniciativa más amplia de Arabia Saudí Visión 2030, cuyo objetivo es diversificar la economía del país y desarrollar su sector deportivo

Los críticos sostienen que la decisión de Nadal de aliarse con Arabia Saudí es una forma de "lavado deportivo", término utilizado para describir a los países que intentan mejorar su imagen internacional mediante la organización de eventos deportivos o asociaciones con atletas de renombre. Estas críticas se basan en el historial del país en materia de derechos humanos, incluido el trato que a las mujeres, las personas LGBTQ+ y los inmigrantes.

Voces destacadas como el escritor y columnista Edu Galán y el comentarista Bob Pop han expresado públicamente su desaprobación. Galán se refirió a Nadal como un "zambombero" (término que podría interpretarse como alguien ajeno a las consecuencias de sus actos) de Arabia Saudí, mientras que Pop acusó a Nadal de no sacrificar sino reforzar sus principios con esta alianza. Han sido voces sobre todo de la izquierda las que han critica a Nadal. El último, Máximo Pradera: "Mires donde mires en Arabia Saudí, puedes ver crecimiento y progreso, y me emociona formar parte de ello" - R. NADAL. Además de codicia, pitorreo @RafaelNadal", le escribía en las redes. Más o menos las críticas al tenista español, hasta ahora casi siempre respetado por casi todos, han sido unánimes. Y quien no le ha criticado, ha decidido callarse.

Menos Kiko Matamoros, el ex de Sálvame. A un usuario de las redes que había escrito: "Imagino que @KiaEspana hará con Rafa Nadal lo mismo que BMW ha hecho con la actriz Itziar Ituño", Matamoros le ha contestado. "Hará exactamente lo mismo que se hizo con el Barça cuando llevó durante años propaganda de Catar, país financiador del terrorismo yihadista entre otras lindezas". A Miguel Urbán Crespo, ex de Podemos y Eurodiputado, que escribió: "Itziar Ituño ha sido cancelada por participar en una manifestación en favor de algo tan básico como acabar con la excepcionalidad penitenciaria y cumplir con la legislación vigente. Mientras tanto, se aplaude que Rafa Nadal se convierta en embajador de Arabia Saudí, una autocracia totalitaria que no respeta los derechos humanos. Hacen falta más personas como Itziar Ituño y menos como Rafa Nadal. Toda mi solidaridad, Itziar", le ha contestado: "Jajajaja. Los DDHH de las víctimas de ETA mejor los dejamos para otro día, miserables". Y a otro usuario que escribió: "Menos Rafa Nadal y más Jenni Hermoso", le ha contestado sin tapujos: "Es necesaria esta gilipollez?"