El Barça ya está clasificado, pero este es el dinero que se juega ante la Atalanta

El Barcelona ha llegado con los deberes deportivos hechos a la última jornada de la fase de liguilla de esta nueva Champions. Con su espectacular remontada ante el Benfica, se aseguró terminar entre los ocho primeros, lo que le da el pase directo a los octavos de final sin tener que jugar la molesta y peligrosa fase de “playoffs” (una especie de dieciseisavos entre los equipos que han quedado entre el 9 y el 24), en la que podría tener a rivales como el PSG, la Juventus o el Manchester City.

El equipo de Flick es actualmente segundo, puede asaltar el liderato del grupo y podría caer algunas posiciones en caso de pinchar hoy. El puesto en el que quede influye también en el dinero que ingresará por el nuevo concepto que ha introducido la UEFA.

Así está la clasificación

Clasificación Champions 2024/25 tras la jornada 7 La Razón

Por partes. Primero, el dinero que ya se ha asegurado el Barcelona. Sólo por participar en la Champions, para cada uno de los 36 equipos, hay un fijo de 18,62 millones de euros. A esto se suman 2,1 millones por cada victoria y 700.000 euros por un empate. En las siete jornadas que se han disputado, el equipo español ha logrado seis triunfos, por tanto suma 12,6 millones (va por 31,22). El premio por meterse en octavos de final son 11 millones, y en el caso del Barça y del resto de los ocho primeros que logran el pase directo, son dos millones extra (para los que lo hagan vía playoff, es un millón más). Llegamos así a la cifra de 44,22, que es la que tiene asegurada a día de hoy y que aumentará más o menos en función de lo que suceda esta noche contra la Atalanta.

El nuevo concepto reparto en la Champions

El triunfo contra el equipo italiano supondría directamente 2,1 millones más, y después hay que hacer cuentas con el nuevo concepto de la UEFA en función de la clasificación en la liguilla. Esta bonificación se divide en 666 partes iguales, valoradas inicialmente en 275.000 de euros. El equipo que termine último, en el puesto 36, se lleva una única parte. El que termine penúltimo, en la posición 35, se lleva dos partes de esos 275.000... Y así sucesivamente, hasta el primer clasificado, que ingresa 36 partes. Pero estos 275.000 euros son sólo la base: la cifra aumentará porque se le tiene que sumar el “ahorro” que ha habido en cada empate; es decir, la UEFA cuenta con repartir 2,1 millones en cada partido y cuando empatan se dan 700.000 a cada equipo. Ese dinero restante de cada empate, aumentará la cantidad base de 275.000 euros.

Puede ser primero... O quinto

La cantidad exacta por la que hay que multiplicar no se sabrá hasta que no acabe la última jornada. De momento, ha habido 45 empates en esta Champions. Si se contara sólo la cifra base (275.000 euros) y se tiene en cuenta la segunda posición del Barcelona (multiplicar por 35), son 9,62 millones más. Pero el club azulgrana no tiene asegurado ese segundo puesto. Sería primero si gana y pierde el Liverpool, porque tiene mejor diferencia de goles (+15 los azulgrana y +13 los “red"). En caso de perder, podría ser superado por Arsenal e Inter seguro, si ambos ganan sus encuentros, y le podrían alcanzar en puntos el Atlético y el Milan, pero los tienen mucha peor diferencia de goles (+5 los rojiblancos y +4 los italianos), por tanto sería muy complicado que lo pasaran en la clasificación. En caso de empate, sí que le puede igualar a 19 puntos el Arsenal (y tiene buen “gol average”, +12, por tanto podría quitarle el segundo puesto) y el Inter (aunque con una diferencia de goles mucho peor, +7).