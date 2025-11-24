El Barça recupera a Rashford frente a una de sus víctimas favoritas

Llegan buenas noticias para Hansi Flick. Marcus Rashford es la gran novedad en la lista de convocados del entrenador blaugrana de cara a la vista a Stamford Bridge para medirse al Chelsea en la jornada 5 de la Fase Liga de la Champions, mientras que también regresa a la convocatoria Frenkie de Jong, que se perdió el último partido de Liga frente al Athletic por sanción.

El atacante inglés se ha recuperado de la gripe que lo dejó fuera de combate en la goleada sobre el cuadro vasco. Además, el regreso de Rashford es de lo más oportuno, porque precisamente los 'Blues' son una de sus víctimas favoritas. Se ha enfrentado en 21 ocasiones y ha conseguido seis goles y cinco asistencias.

Eso sí, está por ver que Rashford pueda empezar de inicio en el once de Flick ahora que ya cuenta con Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran en plenas condiciones. De momento, esta temporada lleva 16 encuentros con seis goles y nueve asistencias en las filas azulgrana.

Por otra parte, el Barça sigue arrastrando bajas importantes como las de Pedri, que está ya en el tramo final de recuperación pero se queda sin poder viajar como disponible a Londres, además de Gavi y Ter Stegen -éste último sin peso deportivo ya en la alineación-, ambos bajas de larga duración.