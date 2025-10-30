El Barcelona se queda sin su faro: estas son las opciones de Flick para sustituir a Pedri

El Clásico dejó una resaca llena de problemas en Can Barça. El primero de ellos es a nivel clasificatorio ya que el Real Madrid está cinco puntos por encima en la tabla y cualquier nuevo pinchazo puede complicar seriamente las opciones de título. Sin embargo, es una distancia completamente remontable a finales de octubre y el tema que más preocupa es Lamine Yamal. La joven perla culé está en el foco por su rendimiento dentro del campo y su exposición fuera de él.

Su mal momento podría ser tapado por otras de las estrellas blaugranas, pero ahí aparece el otro problema principal: la enfermería. La lista de bajas solo hace que aumentar y es preocupante tanto en cantidad como en calidad. Varios de los jugadores principales no están disponibles para Flick que tiene que hacer encaje de bolillos para completar las convocatorias. La lista completa de bajas es la siguiente: Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha, Christensen, Gavi y dos de los tres porteros, Joan y Ter Stegen.

Por si fuera poco, este miércoles el Barcelona emitió un comunicado oficial en el que explican que se une Pedri a esa larga lista por una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El Barça no explica periodo de baja, pero está confirmado que al menos se perderá los tres próximos partidos con su equipo y el próximo parón con la Selección Española. Es un gran problema para Flick ya que el canario era su jugador más utilizado y el único que superaba los 1.000 minutos.

Estas son las opciones del Barça sin Pedri

La baja de Pedri es un problema capital para Flick porque es el jugador clave en la elaboración y en la creación, siendo especialista en generar huecos que muchas veces ni existen a los delanteros. Además, esta temporada también ha contribuido en la faceta goleadora con dos tantos. Pedri estaba jugando en el doble pivote junto a De Jong y a día de hoy parece haber únicamente una opción natural, aunque muy diferente a él para sustituirle: Marc Casadó.

Spain Soccer La Liga ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El canterano es la única opción plenamente sana y en forma para el técnico alemán. El resto de jugadores tendrían que abandonar su posición natural o sumar un protagonismo que a día de hoy no tienen. El otro pivote natural es Bernal, pero el joven culé apenas ha disputado minutos tras volver de su larga lesión. Puede ir sumando una mayor cantidad de minutos, pero parece complicado que pueda entrar de inicio.

Las otras lesiones complican la ecuación

Con Gavi de baja entre cuatro y cinco meses, otra opción, especialmente en los partidos de menor entidad es bajar a Fermín o a Dani Olmo y añadir un atacante. Este último lleva sin jugar desde el 5 de octubre en el Sánchez-Pizjuán, pero ya entrena con el grupo y su reaparición puede ser inmediata. Esta opción es realmente ofensiva y podría romper el equipo en grandes partidos, pero los siguientes rivales son Elche, Brujas y Celta.

La opción Eric

Eric volvió de maravilla de su cesión del Girona y se ha convertido en un auténtico comodín para Flick. Su nivel es alto como mostró su titularidad como central en El Clásico, pero también puede jugar de lateral diestro como la temporada pasada e incluso donde se le puede necesitar ahora: de pivote. Subir a Eric a la medular es otra de las opciones para ganar contundencia sin perder salida de balón.

Real Madrid C.F. v FC Barcelona - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Flick tiene distintas opciones, pero está claro que ninguna podrá sustituir totalmente a un jugador diferencial como Pedri. El parón de selecciones dará una tregua al Barça y tendrá que disputar menos partidos sin su faro. Cualquier retraso en los plazos puede provocar un gran agujero puesto que tras la pausa internacional el Barcelona se medirá al Athletic, Chelsea, Alavés y Atlético de Madrid. Un momento clave de la temporada para el que Flick necesita a toda su plantilla.