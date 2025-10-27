Betis - Atlético de Madrid: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

El Real Betis y el Atlético de Madrid se miden este lunes 27 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, en el encuentro que cerrará la décima jornada de LaLiga EA Sports. Ambos equipos llegan empatados con 16 puntos y con un mismo objetivo: asentarse en los puestos de Liga de Campeones antes del próximo parón.

Tras un mes de ausencia como local, el Betis vuelve a su feudo después de una exigente gira de cuatro partidos a domicilio entre LaLiga y Europa League. El conjunto verdiblanco acumula ocho encuentros consecutivos sin conocer la derrota y atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. En su último compromiso, los béticos firmaron un empate (0-0) ante el Genk en Europa League.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega con la necesidad de reivindicarse tras la dura goleada encajada en el Emirates Stadium ante el Arsenal (4-0) en la Champions League. Los de Diego Pablo Simeone, que ocupan la quinta plaza con los mismos puntos que el Betis, no conocen aún la victoria a domicilio en la competición liguera.

El conjunto rojiblanco mantiene su sello competitivo con un ataque encabezado por Julián Alvarez, máximo goleador del equipo con seis tantos. En la lista de convocados reaparece Johnny Cardoso (se enfrentará a su ex equipo), aunque todo apunta a que comenzará en el banquillo.

Horario y dónde ver online TV el Betis - Atlético de Madrid

El partido podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga y también online mediante la plataforma Movistar Plus+.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones y narración en directo en LARAZÓN.es.

Posibles alineaciones del Betis - Atlético de Madrid

Posible once del Betis: Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Junior; Amrabat, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; Cucho Hernández.

Posible once del Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Koke, Barrios; Giuliano, Baena, Nico González; Julián Alvarez.