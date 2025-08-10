Camavinga vuelve a caer, esta vez por un esguince de tobillo, y ya son cuatro las bajas del Real Madrid para el estreno de Liga

Eduardo Camavinga no sale del bucle de lesiones. Una rotura completa del tendón del adductor izquierdo le hizo perderse el final de Liga y todo el Mundial de Clubes. Fueron tres meses de recuperación, desde finales de abril. Fue convocado en el último partido del Mundial, pero todavía no estaba para jugar. Sí iba a llegar a tiempo para la nueva temporada, después de las vacaciones. Se reincorporó ya recuperado, pero... “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo derecho. Pendiente de evolución”, dice el Real Madrid en un comunicado.

Camavinga, por tanto, tampoco estará disponible para el arranque de Liga del próximo martes 19 de agosto, contra Osasuna, ni, por supuesto, en el amistoso del martes contra el Tirol. El comunicado no especifica el grado del esguince ni el tiempo de baja, que será como mínimo de dos semanas, en caso de que el daño sea leve.

Endrick, Mendy, Bellingham...

Xabi Alonso, por tanto, pierde una pieza en el centro del campo, quizá la zona a la que más vueltas tiene que darle en la primera temporada en la que en el equipo ya no están ni Casemiro ni Kroos ni Modric. Las otras bajas del conjunto blanco para el estreno de Liga son Endrick, Mendy y Bellingham, el único titular indiscutible, que ha pasado por el quirófano para solucionar definitivamente sus problemas en el hombro izquierdo y que todavía necesitará al menos dos meses más hasta poder volver a los terrenos de juego.