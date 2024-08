Carlo Ancelotti: "El problema del Real Madrid es fácil de solucionar"

El Real Madrid llega al cuarto partido de LaLiga, contra el Betis, antes del primer parón por partidos de selecciones con más duda de las previstas. "Estar preocupado significa que estamos intentando resolver nuestros problemas. Hasta ahora no hemos sido capaces de tener un bloque compacto y esto tenemos que mejorarlo. Lo he hablado con los jugadores y están de acuerdo", dice Carlo Ancelotti. El equipo ha ganado un partido y ha empatado los otros dos. Pero la ha faltado seguridad defensiva y velocidad arriba. "Cuando el problema es claro, es sencillo de solucionar. No es demasiado complicado, hay que defender mejor, que es una actitud colectiva y ahora es sólo una actitud individual. No hemos encajado muchos goles, pero la sensación es que nos cuesta recuperar el balón y los equipos rivales no juegan entre líneas. Es lo que tenemos que solucionar. No estamos contentos porque no hemos jugado bien, no por los puntos de diferencia", explica el entrenador italiano.

Las expectativas de este equipo eran infinitas y la victoria en la Supercopa de Europa las confirmó. Sin embargo, el comienzo de LaLiga no ha estado a la altura de lo esperado. El equipo ha perdido equilibrio, Mbappé no ha marcado en tres encuentros y Vinicius está como apagado. Lo que antes era facilidad y contudencia, ahora son problemas variados: Hemos empezado, hemos trabajado poco juntos y poco a poco arreglaremos el problemas y seremos contundentes", continuaba Ancelotti.

Una de la claves es el papel de Mbappé. "El problema es el trabajo defensivo del equipo y ahí Mbappé es el ultimo en el que tenemos que pensar. Está jugando bien, está siendo peligroso enfrente, no hay problema de adaptación. Los delanteros tienen que estar menos involucrados que otros en este trabajo", le defendía Ancelotti.

Que el francés y Vini se encuentren va a ser fundamental: "Para mí se están asociando bien, el trabajo ofensivo, se puede jugar mejor, más rápido y más movilidad, pero no ha sido un problema, hemos marcado goles en todos los partidos. El problema no está ahí, con el tiempo se van a asociar mejor, Vini y Mbappé, pero tambien con los medios. No vamos a tener problemas ofensivamente, porque tenemos a los mejores del mundo. Pueden cambiar la posición en el campo, hemos jugado más con Vinicius por la izquierda y vamos a seguir así", confirmaba el entrenador, que en ataque prefiere no agobiar a los jugadores. Por ejemplo, a la hora de elegir lanzador de penaltis. Contra Las Palmas, tiró Vinicius: "La decisión de los penaltis la toman ellos. Es correcto darles la responsabilidad a los dos. Ellos tienen la misma calidad y no quiero elegir a uno y en el partido pasan muchas cosas, que uno marque, que otro necesite marcar, no hay problema".