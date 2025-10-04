RC Celta - Atlético de Madrid, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

Celta y Atlético de Madrid se enfrentan en el duelo correspondiente a la jornada 8 del campeonato de LaLiga EA Sports. Tras afrontar sus respectivas competiciones europeas, ambos con victorias, celestes y rojiblancos quieren marcharse al parón de selecciones dejando atrás unos inicios inconsistentes en el campeonato doméstico.

El Celta viene de cosechar el pasado jueves ante el PAOK su primera victoria de la temporada. Las sensaciones en liga no han sido las mejores para el cuadro entrenado por Claudio Giráldez y solo suma 5 puntos en las primeras siete fechas de competición. Vuelve a su feudo, en Balaídos, donde a pesar de ser el año pasado uno de los mejores equipos locales, este año solo ha sumado 3 de 12 puntos posibles en su estadio.

Con apenas dos días de recuperación tras su encuentro en Europa League, el Celta recibe al Atlético de Madrid más en forma de lo que va de curso con la duda de que jugadores como Borja Iglesias, Iago Aspas, Minguez, Starfelt o Marcos Alonso se recuperen para el encuentro frente a los rojiblancos.

Spain Soccer Europa League ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Por su parte, el Atlético de Madrid parece haber dejado atrás sus fantasmas de principios de temporada: 13 goles en 3 partidos con goleadas a Real Madrid (5-2) y Eintracht Frankfurt (5-1), el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone ha recuperado su mejor versión. Todo apunta a que Sorloth volverá a estar disponible ante los celestes; al igual que Almada y Baena, este último ha vuelto a entrar en la lista de Luis de la Fuente. Cardoso y Giménez sigue recuperándose de sus respectivos procesos de recuperación.

Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 AFP7 vía Europa Press Europa Press

Horario y dónde ver online TV el RC Celta - Atlético de Madrid

El encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports entre el RC Celta de Vigo y el Atlético de Madrid se disputará este domingo 5 de octubre a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Estadio de Abanca-Balaídos. El partido podrá seguirse en directo por televisión a través de los canales Movistar Plus+, Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LARAZÓN.es.

Posibles alineaciones del Celta - Atlético de Madrid

Once probable del Celta: Radu; El-Abdellaoui, Javi Rodríguez, Domínguez, Lago, Hugo Álvarez; Sotelo, Fran Beltrán; Durán, Bryan y Jutglà.

Once probable del Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Koke, Barrios, Giuliano, Nico González; Julián Álvarez y Sorloth.