¿Cuánto dinero se llevan Real Madrid y Liverpool si ganan la Champions?

Llegó el momento. El Real Madrid se prepara para el partido más importante de la temporada la final de la Champions League que disputarán frente al Liverpool en el Stade de France, en París. Con el punto y final a la Liga Santander y cerrado por fin el culebrón de Kylian Mbappé, los hombres de Ancelotti pelearán por seguir agrandando la historia del club blanco en la máxima competición continental con la consecución de la Decimocuarta.

Será la tercera vez que se enfrenten ambos equipos en el duelo por el título, tras la de 1981 y la de 2018, con un triunfo para cada uno. Los de Klopp eliminaron en las semifinales al Villarreal de Unai Emery ganando los dos partidos. El equipo de Ancelotti, por su parte, volvió a protagonizar una remontada épica en la ronda anterior, esta vez ante el Manchester City.

El encuentro se disputará el sábado 28 de mayo a las 21:00 (hora española), en el Stade de France. Se televisará en La1, en Movistar+ Liga de Campeones, y lo podrán seguir también desde LARAZÓN.es, como es habitual, con el minuto a minuto del partido.

ASÍ SE REPARTE EL DINERO EN LA CHAMPIONS MACULINA

La bolsa masculina está a años luz. Solo por participar en la Champions, cada equipo se embolsa 15,6 millones de euros en la fase de grupos. En esta primera fase, corresponden 2,8 millones por cada victoria, 930.000 euros por empate y ninguna cantidad si se pierde. En las siguientes rondas, el reparto queda así:

Si un club se clasifica para octavos de final : 9,6 millones de euros.

Si un club llega a cuartos de final : 10,6 millones.

Si un club pasa a semifinales : 12,5 millones.

Si un club consigue llegar a la final : 15,5 millones.

Campeón de Champions: 4,5 millones.

Participar en la Liga de Campeones no es cualquier cosa para un gran club. Es casi vital para su supervivencia. No sólo da prestigio deportivo. Detrás del fútbol, en los despachos, hay en juego grandes cantidades económicas que pueden marcar la planificación de una temporada. Y, de momento, al Real Madrid no le va mal: suma 105′34 millones de euros en ganancias.

Esa es la cifra que acumula el club blanco por premios en la máxima competición continental después de eliminar de forma épica e incluso casi milagrosa al PSG en octavos, al Chelsea en cuartos y al Manchester City en semifinales. Y, la última cantidad, 15′5 millones de euros por alcanzar la final.

Sólo el Liverpool, el rival del Real Madrid en la final de París que se disputará el 28 de mayo, supera al club que preside Florentino Pérez. Con 115′80 millones de euros, es el equipo que más dinero ha ganado en la Liga de Campeones.

Y, ahora, ambos, pelearán por el último botín: 4′5 millones de euros por ganar la competición y otros 3′5 extra por participar en la Supercopa de Europa.