La clave de Carlo Ancelotti para vencer al Barcelona por primera vez esta temporada

Carlo Ancelotti afronta su último Clásico contra el Barcelona en el banquillo del Real Madrid con serenidad y cariño hacia quienes seguirán su camino. En la previa del duelo decisivo en Montjuïc, el técnico quiso felicitar a Xabi Alonso, quien esta semana anunció su salida del Bayer Leverkusen. “He leído que se va del Leverkusen. Hizo un trabajo fantástico allí, tiene todas las puertas abiertas porque ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo”, destacó Ancelotti, que también fue preguntado sobre si todo lo que rodea su propio futuro afecta a la preparación: “No es complicado preparar este tipo de partidos, no hay que motivarlos. Lo que pasa alrededor esta semana no nos ha afectado, cero problemas”.

El optimismo de Carlo Ancelotti

El domingo, el Real Madrid necesita ganar para seguir con vida en LaLiga: el Barcelona llega con cuatro puntos de ventaja y, a falta de tres jornadas después del Clásico, un empate o una derrota blanca sellaría virtualmente el campeonato para los de Hansi Flick.Ancelotti, sin embargo, transmitió optimismo: “El equipo está ilusionado, nos jugamos mucho en este partido. Hay confianza de que podemos lograrlo. El último partido contra ellos fue menos complicado que los anteriores, eso nos da confianza”.

Sobre el planteamiento, el técnico insistió en la importancia de mantener la solidez: “Este tipo de partidos hay que hacerlo bien en defensa, porque el Barcelona te mete en campo contrario, lo hace con todos. Hay que aprovecharse de las debilidades que tienen, ningún equipo es perfecto. Hay que manejar los pequeños detalles”. En ese sentido, Ancelotti reconoció que han trabajado especialmente el balón parado, un arma que ya resultó clave en la final de Copa: “En estos últimos dos años hemos ensayado mucho el balón parado. Esa final de Copa se vio que tenemos dos lanzadores muy buenos como Arda y Modric, Tchouameni es muy bueno en el remate aunque nos falta Rüdiger, que ha hecho muchos goles. Es un aspecto muy importante para el partido de mañana. No es el único. Al Barcelona le puedes hacer daño en las transiciones por su línea alta, el fuera de juego... hay muchas cosas que he hablado con los jugadores y hemos trabajado en los entrenamientos. Si me escuchan, va a salir bien”, afirmó entre sonrisas.

Arda Güler o Rodrygo

Respecto a la situación física de la plantilla, Ancelotti reconoció las limitaciones: “No hay muchas opciones para el once inicial, hay muchas bajas, pero los que estarán en la lista estarán muy bien”. En particular, destacó que Rodrygo se ha recuperado: “Ha vuelto, se ha entrenado bien esta semana. Está disponible. Es una opción importante, como Arda”.

También fue cuestionado sobre cómo le puede afectar al Barcelona su eliminación de la Champions : “Inmediatamente después toca reaccionar, porque afecta, es normal. Pero el fútbol te da opciones de reaccionar de inmediato”.

En cuanto al significado emocional de este Clásico, el último de su carrera como entrenador madridista, Ancelotti trató de quitar dramatismo: “No, es especial, como todos contra el Barcelona. Es el último de la temporada porque el Barcelona no juega el Mundial de Clubes”. Sobre su vínculo con el Real Madrid, fue claro y emotivo: “No se acaba con este club, sigue y seguirá para siempre. Nada más que añadir. El Madrid, como el Milan, se quedan en el corazón más que otros, es normal. La luna de miel sigue, como en todas relaciones, al principio hay mucha pasión, después hay otras cosas, sube el cariño... Será luna de miel hasta el último día de mi vida”.

De cara a lo que está en juego, el técnico considera que, gane o no, la temporada del Madrid ha sido positiva: “Como una buena Liga y una buena temporada. Es complicado ganarla, necesitas continuidad. Explicaría muy bien lo que va a ser el partido de mañana. Si ganamos se abre la Liga y todo puede pasar...”.