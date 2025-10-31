La Copa del Rey se cobra sus primeras víctimas

La Copa del Rey avanza de fase, y en el camino se han quedado nada menos que 56 equipos. Y, como sucede cada año, el Torneo del K.O. ya ha dejado por el camino sus primeras víctimas. Equipos de LaLiga, bien sea Primera o Segunda, que se ven sorprendidos y, al final, superados por sus rivales de inferior categoría.

Al final, está claro que el hecho de que las eliminatorias sean a partido único y en el campo del equipo de división más baja es un factor que añade emoción... y nervios en los conjuntos sobre el papel superiores. En esta ocasión, un equipo de LaLiga EA Sports y cuatro de LaLiga Hypermotion han caído eliminados en la primera ronda.

El fracaso más estrepitoso ha sido el del Real Oviedo, el único 'primera' que está fuera del torneo tras un final agónico en Ourense. De ir ganando a ver cómo el partido se iba a la prórroga en el minuto 94 para, posteriormente, remontar hasta el 4-2 en la prórroga. "Me estoy callando mucho, callando opiniones que tengo pero que ahora no se pueden decir", llegó a decir el entrenador del cuadro carballón, Luis Carrión, tratando de pasar de la mejor manera el calentón por verse eliminado.

Más han caído en Segunda. Cuatro de los 22 equipos de la división de plata son ya historia en esta edición del torneo. La UD Las Palmas, por ejemplo, fue todo el tiempo a remolque del CD Extremadura 1924, equipo que ahora lidera el grupo cuarto de la 2ªRFEF, y acabó perdiendo 3-1.

El resto de equipos eliminados lo fueron por la mínima. Perdió el Valladolid en Portugalete y el Córdoba en Cieza, los únicos derrotados frente a equipos que están tres categorías más abajo. El modesto equipo vasco es ahora mismo líder del grupo 4 de la 3ªRFEF, mientras que los murcianos encabezan también la tabla en el grupo 13. La decepción de Iván Ania, entrenador cordobesista, se notaba a simple vista.

Finalmente, el último en sumarse a la lista fue el Castellón, que perdió en Lebrija frente al Atlético Antoniano en un partido que se decidió con un gol de Serrano a falta de ocho minutos para el final. No pudo el Castellón darle la vuelta, tampoco en los cinco de añadido. Fue la única sorpresa importante de la jornada del jueves.

Ahora quedan 56 equipos en liza, que se medirán en la siguiente ronda. El sorteo será el próximo 4 de noviembre y los partidos tendrán lugar la primera semana de diciembre. Ya el criterio de proximidad geográfica deja de pravelecer, por lo que lo único teledirigido del sorteo será la categoría, con los equipos de 3ªRFEF jugando contra otros de Primera. De esta ronda saldrán 28 equipos a los que, ya sí, se unirán Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic.