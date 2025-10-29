Doble sorpresa en Orange: añade la Copa del Rey y mejora su experiencia televisiva

Los clientes de Orange que tengan contratado un paquete con 'Todo el fútbol' podrán disfrutar de la Copa del Rey en Orange TV. La operadora ha confirmado que incluirá los partidos de la competición copera sin coste adicional. Orange no ha ganado el concurso para obtener los derechos de emisión de la Copa del Rey, pero, tras un acuerdo con RTVE, quien sí lo hizo, podrá emitir una gran cantidad de partidos, al igual que sucede con Movistar.

La novedad llega acompañada con una renovación importante de Orange TV. La compañía ha mejorado la calidad de la emisión y su fluidez, con avances en resolución, sonido y velocidad de reproducción para una mejor experiencia.

La Copa del Rey se juega en Orange

Al igual que sucedió en anteriores temporadas, Orange ha incorporado una competición futbolística en sus paquetes que, oficialmente, no estaba incluida de primeras. Realmente es un secreto a voces que la Copa del Rey, al igual que ha pasado con la Supercopa de España, iban a estar, pero la operadora previamente debe negociarlo con la propietaria de los derechos de emisión.

Por ello, los clientes de Orange con paquetes en los que esté incluido Todo el fútbol, podrán disfrutar de la competición. Lo mismo sucede con los hosteleros que tengan contratado LALIGA TV BAR: se incluye automáticamente.

Ojo, decimos Todo el fútbol porque así se llaman las tarifas de Orange que incluyen la oferta futbolística de la operadora (toda LaLiga, Champions, Europa League, etc.), ya que existen ciertas tarifas que integran Orange TV Libre, una escisión de la televisión de Orange, que emite 1 partido de Champions, otro de LaLiga EA Sports, 3 de LaLiga Hypermotion (2ª) y otro de la Serie A (liga italiana). Los que tengan Orange TV Libre no podrán ver todos los partidos de Copa del Rey de Orange.

Cuatro mejoras para Orange TV

Por otro lado, la compañía de MásOrange ha anunciado cuatro novedades para Orange TV. No hablamos de nuevos canales o programación, sino de mejoras en la retransmisión, que tendrá más resolución, resultará más fluida y gozará de un mejor sonido.

True Motion: duplica el número de frames por segundo. Pasan de los actuales 25 fps a 50 fps. Ello se traduce en que se alcanzará la resolución Full HD de 1080 p, que resulta equiparable con la obtenida con el descodificador IPTV

Reducción de la latencia: las emisiones mediante descodificador se adelantarán hasta 2 segundos respecto a la TDT y otros servicios de IPTV. Por otro lado, en la app se ha introducido la tecnología 'Low Latency', que reduce el retardo hasta en 25 segundos

Mejor sonido: el servicio Orange Infinity HomeBox ahora ofrece un descodificador premium 4K con sonido Dolby Atmos y compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision

Mayor fluidez: la televisión se vuelve más fluida con mejores transiciones entre canales, avances con previsualización, marcas temporales para los contenidos y acceso simplificado mediante login por QR

En definitiva, Orange TV mejora la experiencia de uso. Estas mejoras llegan para todos los clientes (menos las de Orange Infinity HomeBox) que tengan contratada la televisión, con o sin fútbol.