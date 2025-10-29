Enfado monumental con LaLiga por ningunear el fútbol femenino: ¡Un Barça - Atlético el día de la final de la Nations League!

Javier Tebas no sale de un charco cuando se mete en otro. Nuevo lío con LaLiga a cuenta del calendario. La Patronal ha confirmado los horarios de los partidos aplazados de la jornada 19, el Barça-Atlético y el Athletic-Real Madrid, adelantados a la primera semana de diciembre por la disputa de la Supercopa de España.

Según el calendario publicado con LaLiga, en lo que respecta a la 19ª jornada, los compromisos de Supercopa de España que afrontarán en enero Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic han obligado a adelantar sus partidos ligueros.

El duelo entre azulgranas y rojiblancos se disputará el martes 2 de diciembre a las 21:00 horas, mientras que los blancos visitarán al Athletic en San Mamés el miércoles 3 a las 19:00 horas.

Unos horarios que afectan directamente a la selección femenina de fútbol. La fecha del Barça-Atlético coincide con la vuelta de la final de la UEFA Women's Nations League entre España y Alemania, en un horario todavía por confirmar. De ser a las 20:00 horas, como la ida de las semifinales ante Suecia en Málaga (o a las 21:00, hora habitual de prime time), la polémica estaría servida al contraprogramar un encuentro en que que la Selección de Jenni Hermoso, Aitana, Alexia y compañía aspiran a un nuevo título.

Tanto la RFEF como la propia seleccionadora, Sonia Bermúdez, habían pedido que no se jugara ningún equipo de fútbol masculino ese día pero Javier Tebas ha hecho caso omiso provocando un tremendo lío.

Nada más conocerse el calendario, las reacciones no se han hecho esperar y son muchos los aficionados que han criticado la decisión en redes sociales.

"Qué sinvergüenza eres Tebas. Colocando un Barça-Atleti el mismo día que la selección femenina se juega un título en el Metropolitano. Ya ni disimulas", "¿Laliga estáis bien?", "Otra cacicada de Tebas contra el fútbol femenino", "Ya son ganas de joder Tebas" o "Que vergüenza. la de cuidar el fútbol femenino no se la saben. Bueno es que no saben ni que existe", son algunos de los indignados comentarios que inundan "X".

La polémica está servida.