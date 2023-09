El CSD confirma elecciones en la RFEF en el primer trimestre de 2024

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, confirmó este jueves que las elecciones en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se celebrarán en el primer trimestre de 2024, al mismo tiempo que deseó que los cambios a los que se comprometió la entidad den "por iniciado el camino para cerrar definitivamente la crisis", informa Ep.

"Lo solicitó así la RFEF y el CSD lo autorizará", afirmó tajante Francos a la pregunta de si las elecciones en la entidad federativa se llevarán a cabo en el primer trimestre de 2024 a los medios de comunicación después del acto de retirada de la haltera Lydia Valentín en la sede del Comité Olímpico Español (COE). El secretario de Estado para el Deporte valoró los primeros cambios acometidos por la RFEF tras la reunión entre el CSD, la Federación y las jugadoras, entre ellos la destitución de Andreu Camps como secretario general.

Los compromisos hay que cumplirlos

"Los compromisos hay que cumplirlos. Exigieron y solicitaron los movimientos que habían pedido en su comunicado y si han empezado a cumplir con los primeros cambios, entiendo que van a seguir cumpliendo lo que se comprometieron con las jugadoras", dijo. "Conozco los detalles y las exigencias de la reuniones en las que yo estaba. Pero las exigencias eran los cambios en departamentos que ellas pusieron en el comunicado del viernes, sin nombres. En las reuniones en las que estuvo el Gobierno, ellas dijeron que la RFEF sabía los nombres, y esta se comprometió a realizarlos. Yo no sé los nombres, es un tema ajeno al Gobierno, pero no es ajeno que si hay un compromiso de reestructuración, se tiene que producir, estaremos atentos", agregó sobre futuras decisiones. Tras esa reunión impulsada por Francos en el inicio de la concentración de la selección, el Gobierno espera dar "por iniciado el camino para cerrar definitivamente la crisis".

"Yo no hablo de limpiar o no limpiar... Hemos llegado al extremo de que las jugadoras habían solicitado unos cambios, y el otro día estuvimos en claro riesgo de no competir en la Liga de Naciones si no se realizaban esos cambios", confesó. "La buena noticia es que lo que parecía el martes que iba al precipicio ha acabado siendo el inicio de un camino para una solución. Esperamos que ganen confianza e ilusión por competir por España, el Gobierno les va a acompañar", agregó. Así, Francos advirtió de que "lo que ha pasado tiene que servir para que la ley y la orden ministerial electoral corrija aquellas cosas que permitan tener los instrumentos para afrontar una crisis así", porque lamentó no tener "a veces los instrumentos necesarios".

"Que el Gobierno pueda tomar decisiones cuando la situación es grave no es transgredir a autonomía, es garantizar que las federaciones van a funcionar bien y que vamos de la mano", expresó. "Es importante que las jugadoras compitan en Suecia y Córdoba, ganar normalidad y que ellas ganen confianza. Eso emite mejor imagen hacia el exterior que la de las última semanas", quiso cerrar sobre el asunto. Finalmente, destacó que la candidatura de España, Portugal y Marruecos para el Mundial de 2030 tiene "muchísimas posibilidades de ganar". "El presidente del Gobierno se vio con Infantino, el tono fue cordial, bueno, la candidatura sigue a paso firme, las federaciones implicadas están en contacto y el Gobierno está empujando. Somos la mejor candidatura", zanjó.