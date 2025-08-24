¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de verano 2025 en las principales ligas de Europa?

El mercado de fichajes del verano 2025 ha estado marcado por importantes movimientos en las principales ligas europeas. En Inglaterra, el Liverpool ha invertido alrededor de 340 millones de euros en nuevas incorporaciones, convirtiéndose en el club que más ha gastado de Europa, con una diferencia notable respecto al segundo, el Chelsea, que ha destinado 280 millones.

En Italia, la Atalanta encabeza la inversión total con 122 millones, seguida de cerca por la Juventus de Turín (118) y el Milan (111). Destaca también el gasto de un equipo de media tabla como es el Como de Cesc Fábregas (104), respaldado por los hermanos Hartono, que se han consolidado como los empresarios más ricos de Indonesia gracias a sus inversiones en tabaco y otros sectores.

En Francia, el PSG lidera el desembolso con 103 millones, seguido muy de cerca por el Estrasburgo (102). En la Bundesliga, Bayer Leverkusen (141) y Leipzig (112) superan en gasto al Bayern Múnich (72). En España, los clubes que encabezan la lista son el Atlético de Madrid (175) y el Real Madrid (167).

Entre los fichajes más relevantes del verano destacan Benjamin Sesko al Manchester United, Florian Wirtz al Liverpool, Luis Díaz al Bayern Múnich, Darwin Núñez al Al Hilal, Victor Osimhen al Galatasaray y Viktor Gyokeres al Arsenal.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Europa?

La Premier League cerrará el 1 de septiembre a las 19:00 horas; la Serie A y la Bundesliga, a las 20:00 horas; la Ligue 1 también a las 20:00 horas; mientras que LaLiga española concluirá a las 23:59 horas.